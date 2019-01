4.110 braşoveni plătesc CAS-ul „din mână” (Social) 4.110 brasoveni se asigura la sistemul de sanatate „din mana”. Ei sunt doar o parte a persoanelor asigurate, care sunt si platitoare de contributii. Astfel, potrivit datelor oferite de reprezentantii Casei de Asigurari de Sanatate (CAS) Brasov, in judet erau, la 31 decembrie anul trecut, 211.386 persoane asigurate platitoare. Insa, potrivit aceleiasi surse, judetul Brasov are 497.383 asigurati la sistemul de sanatate, in aceasta categorie... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

