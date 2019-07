Potrivit sursei citate, sprijinul financiar a fost acordat prin intermediul Agentiei Judetene de Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) unui numar de 41 de familii, in cadrul unei actiuni care a avut loc miercuri, la sediul Primariei orasului Stefanesti, in prezenta directorului Cancelariei Prefectului, Alexandra Hutu, si a primarului orasului Stefanesti, Florin Butura.



Fiecare beneficiar a intrat in posesia unei sume de 1.500 de lei, valoarea totala a ajutoarelor de urgenta fiind de 61.500 de lei.



"Executivul vine in ajutorul dumneavoastra. Prin Hotararea de Guvern din iunie…