- Peste 460.000 de cazuri suspecte de holera au fost inregistrate in Yemen pana in prezent in 2019 - o crestere accentuata fata de cele 380.000 de cazuri raportate anul trecut, a informat marti un purtator de cuvant al ONU, citat de APP potrivit Agerpres. Farhan Haq, purtator de cuvant adjunct…

- Trei cazuri de infecții cu virusul West Nile in Argeș, in 2018. Cum evitam ințepaturile de țanțari? Febra West Nile este o boala produsa de virusul West Nile. Principala cale de transmitere a acestei infecții la om este prin ințepatura de țanțar. Țanțarii transmit agenți patogeni care produc imbolnaviri…

- 843 de decese cauzate de fumat in Argeș, in 2018. In fiecare an, pe 31 mai, OMS impreuna cu partenerii de pe glob celebreaza Ziua Mondiala fara Tutun (ZMFT). Campania reprezinta o oportunitate pentru creșterea gradului de conștientizare in randul populației privind efectele nocive ale consumului de…

- Peste 700 de copii, provenind din medii defavorizate din Tandarei, sunt asteptati pentru vaccinare. Ministerul Sanatatii va desfasura, incepand de marti, 7 mai, o campanie de informare in orasul ialomitean unde a fost inregistrata cea mai mica rata de vaccinare din intreaga tara.

- In doar trei zile, in perioada 3, 4 si 5 mai, 396 de persoane s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgente (UPU) din cadrul Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Zalau pentru a fi tratate de diferite afectiuni. Potrivit reprezentantilor unitatii spitalicesti, cele mai multe persoane care au trecut pragul…

- Alte 102 cazuri nou-confirmate de rujeola au fost raportate in ultima saptamana, in judetul Calarasi fiinf confirmate 3 imbolnaviri. Ca urmare, numarul total al imbolnavirilor a ajuns la 16.552, din care 62 de decese.