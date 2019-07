409 candidați susțin miercuri examenul de Titularizare în Vrancea 409 candidați vor susține maine examenul de Titularizare din județul Vrancea. Conform datelor furnizate de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Vrancea, concursul de Titularizare va avea loc la Școala Gimnaziala Nicolae Iorga (nr.1) din Focșani. Candidații care vor participa la acest concurs trebuie sa stie ca au obligatia sa aiba asupra lor buletinul de identitate pentru […] Articolul 409 candidați susțin miercuri examenul de Titularizare in Vrancea apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 42 de ani s-a injunghiat, in cartierul Sud al municipiului Focșani. Incidentul a avut loc in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 00.30. Un echipaj al Poliției Locale, aflat in patrulare pe strada Aleea Echitații, in zona blocului I 14, a observat o persoana intinsa pe spațiul verde,…

- Tipul mesajului : Avertizare nowcasting Sursa : Administrația Naționala de Meteorologie COD : PORTOCALIU Data emiterii : 09-06-2019 ora 19 Nr. mesajului : 2 Valabil de la : 09-06-2019 ora 19:30 pana la : 09-06-2019 ora 20:30 In zona : Județul Bacau: Podu Turcului, Glavanești, Urechești, Dealu Morii,…

- Eroii neamului romanesc au fost omagiați, ieri, in cadrul manifestarilor organizate in municipiul Focșani. Aceste manifestari s-au desfașurat la Mausoleul Eroilor din Cartierul Sud. Evenimentele dedicate Zilei Eroilor au debutat la ora 12.00, cu prezentarea Garzii de onoare și a Onorului militar, au…

- Sala de Sport a Orasului Panciu a gazduit sambata, 25 mai 2019, Concursul Național de Dans Cupa Alexander’s Dance – Ediția a VII-a, eveniment organizat, in parteneriat, de Primaria Orașului Panciu și Clubul Alexander’s Dance din Focșani, reprezentat de profesoara Mirela Milea Nica. „Trebuie sa recunoaștem…

- Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea și-a prezentat oferta educaționala la Targul Ofertelor Școlare (Pe) 9 mai a.c., incepand cu ora 10.00, Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea a raspuns invitatiei Inspectoratului Școlar Vrancea de a participa la Targul Ofertelor Scolare, organizat in municipiul…

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Pantelimon” Focșani a finalizat procesul de reabilitare și modernizare a Secției de Chirurgie Generala, „un loc care nu a mai fost reabilitat de 30 de ani”, dupa cum au precizat reprezentanții unitații sanitare. „Ne ținem de cuvant și astazi va prezentam…