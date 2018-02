40.000 de euro nerambursabili pentru afacerea ta!

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul ALDE Marian Cucsa, membru in Comisia de control a activitatii SRI, afirma ca generalul Coldea nu este demn de a preda in Universitatea din Timisoara, condusa de deputatul PNL Marilen Pirtea, fiind demn de exemplu "asa nu". Cucsa sustine ca PNL pune umarul la revenirea in prim-planul vietii…

- Proiect pentru misiuni spatiale, derulat la USAMV Cluj: Tratarea apei reziduale pentru cresterea plantelor Proiectul de tratare a apei reziduale de la toalete, care apoi este folosita in cultivarea plantelor in mediu controlat, este derulat de un cercetator de la Universitatea de Stiinte Agricole…

- Politistii de imigrari au depistat in Timisoara un barbat de 40 de ani, din Gambia, Africa, ce nu mai avea drept de ședere in Romania. In urma verificarilor facute de polițiștii de imigrari, s-a constatat ca cetateanul strain a solicitat de azil, insa cererea sa a fost respinsa ca urmare a lipsei de…

- Aceasta va avea loc in perioada 25 - 27 aprilie, este un eveniment organizat la UAIC, parteneri fiind celelalte universitati membre ale Consortiului UNIVERSITARIA - Universitatea din Bucuresti, Universitatea „Babes - Bolyai" din Cluj Napoca, Universitatea de Vest din Timisoara, dar Universitatea de…

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca va gazdui, la 21 februarie, prelegerea specialistului de la Agentia Spatiala Europeana, Christophe Lasseur, despre proiectul MELiSSA si cei peste 25 de ani de cercetare in dezvoltarea sistemelor de sustinere a vietii in misiuni…

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad" (USAMV) organizeaza un concurs de produse traditionale, cu numele „Identificare si atestare de produse traditionale din Moldova". Acesta se va desfasura in perioada 1 februarie - 24 martie, este la prima editie si este…

- Politistii de frontiera au depistat un sarb care conducea o mașina ce tracta o remorca ce figura ca fiind cautata de autoritatile din Spania. ”Ieri, 13.02.2018, ora 02.10, in Punctul de Trecere a Frontierei Stamora- Moravița, – I.T.P.F. Timisoara, s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor…

- Politistii de imigrari din Timiș au depistat un tanar de 20 de ani, din Afganistan, care nu mai avea drept de ședere pe teritoriul Romaniei. Acesta a depus o cerere prin care solicita azil la noi in țara, insa a fost respinsa ca urmare a lipsei de fundament a invocarii unei temeri de persecuție. Acesta…

- In data de 12 februarie, la Primaria municipiului Timișoara a avut loc un control efectuat de Garda Naționala de Mediu – Serviciul Comisariat Județean Timiș și Agenția pentru Protecția Mediului Timiș. Reprezentanții celor doua instituții au dat termen primariei din urbea de pe Bega…

- Joi, 15 februarie, de la ora 18:00, va avea loc, la Centrul Multifuncțional Bastion vernisajul expoziției de proiecte „Malurile Begai – Strategii pentru 2021”, organizata de Facultatea de Arhitectura și Urbanism din Timișoara și Ordinul Arhitecților din Romania, Filiala Teritoriala Timiș. Expoziția…

- Numarul de decese in primul an de viața raportat la o mie de nascuți vii plaseaza Romania pe primul loc in clasamentul european. Țara noastra se gasește pe primul loc, cu 7,6 la mie, mai mult decat dublu fața de media Uniunii Europene, care este de 3,6 la mie. Ungaria are o rata a mortalitații…

- Incendiu violent in aceasta dimineata la Gara de Nord din Timisoara. Un om si-a pierdut viata, iar un altul este in stare grava. Vagoanele dezafectate au ars ca tortele, pompierii s-au chinuit aproape trei ore sa lichideze incendiul. „In jurul orei 05:00, ISU Timiș a fost solicitat sa intervina pentru…

- Elena Damian are 20 de ani, nascuta in comuna Zambreni, raionul Ialoveni și de anul trecut se afla in Franța cu o bursa de studii Erasmus la "Ecole Sante Sociale Sud Est" din Valence. Tanara este studenta la Universitatea de Vest din Timisoara, la Facultatea de Sociologie si Psihologie, Specializarea…

- Studenții de la Universitatea de Vest din Timișoara vor beneficia in curand de un centru de invațare, al carui scop este reducerea riscului de abandon universitar in primul an de studiu. Instituția a caștigat recent o finanțare de aproape 1 milion de lei pentru implementarea proiectului „Learning Hub…

- In primele doua zile de guvernare, premierul Viorica Dancila a demis sau numit zece secretari de stat, a trecut o casa din administrarea ANAF in cea a Serviciului de Telecomunicații Speciale și i-a dat afara pe majoritatea consilierilor lui Mihai Tudose. Andreea Pastarnac La Ministerul Afacerilor Externe,…

- Scrisoarea deschisa de sustinere a proaspatului ministru al Educației a impartit in doua mediul universitar romanesc. Situatia nu e diferita nici la nivel local, Timisoara fiind un centru universitar puternic. Exista un singur numitor comun: cel numit provine din mediul universitar si nu din cel…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca deruleaza un proiect de 100.000 de euro, in premiera nationala, de cultivare a spanacului folosind ca fertilizant dejectiile provenite...

- Rectorii universitaților clujene au semnat scrisoarea prin care îl susțin pe Valentin Popa în funcția de ministru al Educației. La nivelul întregii țari au semnat scrisoarea 45 de rectori, iar în Cluj au semnat: Alexandru Irimie, rectorul Universitatii…

- O familie din localitatea Gura Idrici, comuna Rosiesti, trece prin cea mai teribila drama posibila: fiica lor de 19 ani, studenta la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Iasi, Iuliana Valeria, a decedat intr-un spital din Bucuresti.

- Cei doi polițiști se aflau in patrulare pe autostrada A1, in apropierea localitații timișene Remetea Mare. La un moment dat au observat, pe marginea drumului, o pasare de prada care nu și-a luat zborul la apropierea celor doi oameni. Șoimul parea bolnav, așa ca cei doi polițiști l-au urcat…

- Academia Româna, prin Divizia de Istoria Științei a Comitetului Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (DIS/CRIFST), organizeaza Ciclu de conferințe “Istoria matematicii si a informaticii în România", în perioada ianuarie-noiembrie 2018, în…

- Polițiștii locali au continuat in aceasta perioada verificarile in ceea ce privește modul in care proprietarii de cladiri degradate au respectat demararea procedurilor pentru reabilitarea acestora. Astfel, de la inceputul acestui an au fost aplicate un numar de 22 sancțiuni contravenționale in valoare…

- Prefectul Salajului, Florin Florian, l-a prezentat vineri, 19 ianuarie, in cadrul unei intalniri cu presa, pe noul sef de Cancelarie. Este vorba despre Dan Chis, de profesie inginer, administrator al unei societati din Zalau. Noul sef de cabinet a fost ales din structurile principalului partid aflat…

- S-a dat alarma la Timisoara in aceasta dupa amiaza. Un apel disperat la 112 venit din partea unei mame anunta ca fiica ei, studenta la Agronomie ameninta ca se va arunca de pe cladiri. Tanara ar suferi de depresie dupa ce s-a despartit de iubitul sau, iar in timpul unei discutii cu mama sa a […] The…

- Trei tineri cu varste intre 19 și 30 de ani, au fost reținute pentru 24 de ore de polițiștii timisoreni, fiind banuiti de furtul mai multor unelte electrice dintr-o societate comerciala! Cei in cauza au fost introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul I.P.J. Timiș. „Polițiștii…

- S-a nascut la Timisoara, fiind atras de natura inca de mic copil. Tocmai de aceea a ales sa invete la Liceul Silvic din Timisoara. Anii au trecut, iar fostul elev s-a angajat si timp de zece ani a lucrat in domeniul agriculturii. A fost reprezentant de vanzari, iar apoi manager de zona, urcand pe scara…

- GreenMetric World University Ranking, singura clasificare din lume care masoara angajamentul universitaților participante in dezvoltarea unei infrastructuri ecologice, include, pentru prima data, Universitatea de Vest din Timisoara. Potrivit rezultatelor editiei din 2017, UVT ocupa pozitia 518 la nivel…

- Multe cartiere din Timișoara zac in bezna de ceva timp, locuitorii acestora fiind nevoiți sa umble cu laternele pe strazi. Din pacate este o situație care nu da batai de cap autoritaților, acestea complacandu-se in scuze de fiecare data cand vine vorba despre iluminatul stradal. Daca in unele zone ale…

- Educatia si cercetarea sunt doua domenii in care nu se investeste in Romania. Trei dintre Facultatile de Silvicultura din tara au primit sprijin financiar din partea celui mai mare procesator de cherestea pentru aparatura de cercetare de care aveau nevoie. Catalin Roibu: "Din pacate in Romania…

- Conducerea Spitalului a anunțat ca incepand de miercuri, 7 decembrie 2017, la Compartimentul Obstetrica – Ginecologie al spitalului va lucra doctorul specialist Mostafa Mahmoud Ismail. Doctorul Mostafa este nascut in data de 23 octombrie 1985, de origine egipteana, este casatorit și are un copil.…

- Un gest de o cruzime halucinanta a avut loc duminica în localitatea Țaga, din județul Cluj. Un grup de vânatori, ieșiți la distracție, au împușcat o cațelușa care se afla la locul nepotrivit în momentul nepotrivit. Gloanțele au lovit-o în zona capului și în…

- Campanie inedita derulata in caminele unei instituții de invațamant superior de stat din capitala Banatului. Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara, impreuna cu UVT, au lansat o inițiativa de reducere a consumului de energie electrica in caminele instituției. “Astfel, se va…

- Pentru Mihai Cucerzan, sociolog si profesor la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj, monarhia reprezinta in continuare o alternativa viabila la actualul sistem politic. Universitarul considera ca Regele Mihai e mai apreciat in strainatate decat in tara sa, dar ca increderea…

- Dupa ce la Catedrala Mitropolitana din Timișoara a fost deschisa prima carte de condoleanțe in memoria Regelui Mihai, decedat in urma cu o saptamana, o asemenea carte va putea fi semnata de cei dornici sa lase un gand bun pentru ultimul monarh al Romaniei și la sediul Universitații de Științe…

- In semn de respect fața de Regele Mihai, a carui personalitate a marcat o etapa importanta pentru istoria și cultura țarii noastre, precum și in urma stabilirii de catre Guvernul Romaniei a trei zile de doliu național in 14, 15 și 16 decembrie, Teatrul Național din Timișoara anunța modificarea in consecința…

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Banatul „Regele Mihai I al Romaniei” Timisoara, este singura din Romania care poarta numele Regelui Mihai. Intrebati de rolul jucat de rege in istoria universitatii lor, cei mai multi dintre studenti nu au stiut sa spuna.

- Șeful Guvernului Romaniei se afla, incepand de astazi, la Belgrad, unde va participa la al doilea summit al Balcanilor, la care mai participa premierii Greciei, Bulgariei și Serbiei. Prima ediție a acestei intalniri in format cvadruplu a fost organizata in Bulgaria, la Varna, in octombrie. Pe agenda…

- Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului „Regele Mihai I al Romaniei” din Timisoara transmite sincere condoleanțe familiei Majestații Sale Regele Mihai. “Comunitatea noastra este indoliata și profund marcata de trecerea la cele veșnice a celui care, in anul 1945, a devenit…

- Regele Mihai a murit. In ultima sa vizita la Cluj-Napoca, in 2009, Regele Mihai primea titlul de Doctor Honoris Causa al Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara. Atunci se implineau 77 de ani de cand monarhul pasise prima data in aula universitatii.

- Declarata monument de arta pentru frumusețea și mareția ei, Catedrala Mitropolitana din Timișoara este una dintre cele mai reprezentative lacașuri ortodoxe din Europa. Constructia acesteia a inceput in anul 1936 prin sfintirea pietrei fundamentale de catre episcopul Andrei Magieru al Aradului.…

- Timișoara academica și culturala iși leaga numele de cel al fostului suveran al Romaniei, Regele Mihai I, care a ctitorit universitați de stat, Universitatea de Vest Timișoara (UVT, 30 decembrie 1944), Universitatea de Medicina și Farmacie ''Victor Babeș'' (UMF,1945) și Universitatea de Științe Agricole…

- Aproximativ 20.000 de timișoreni s-au strans seara trecuta in centrul orașului, la deschiderea Targului de Craciun și aprinderea iluminatului festiv, Și concertele au scos oamenii din case, unii au venit pentru programul de muzica populara, in timp ce alții au venit pentru Inna, Alina Eremia sau Pragu…

- GALA EXCELENTEI IN EDUCATIE, editia a VI-a, cel mai important eveniment educational initiat si organizat anual de I.S.J. Iasi are loc in ziua de 7 decembrie 2017, in Aula Magna „Haralamb Vasiliu" de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara „Ion Ionescu de la Brad" Iasi. Din program:…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara (USAMV) Cluj-Napoca a lansat, luni, prima bautura functionala din Romania cu probiotice care se adreseaza persoanelor care sufera de colon iritabil si...

- Bautura racoritoare contra bolilor digestive, din coji de legume si fructe. Cojile de fructe si de legume sunt o sursa valoroasa de vitamine si minerale, dar mulți oameni le arunca. Tocmai de aceea, o echipa de cercetatori din Cluj a creat o bautura racoritoare, folositoare in tratamentul bolilor digestive,…

- Seara trecuta s-a deschis primul targ de Craciun, la Bastionul Theresia din Timișoara. Craciunul la Cetate, organizat de Muzeul Național al Banatului in colaborare cu Consiliul Județean Timiș se vrea a fi o alternativa la targurile obișnuite și propune ieșirea din standardele prezente in ultimii ani…