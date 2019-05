4000 de eco-vouchere. Detalii-cheie despre beneficiari Primaria Municipiului București a publicat pe site-ul www.pmb.ro, la secțiunea "Eco-voucher in schimbul unui autovehicul uzat", lista celor 4.193 de beneficiari de eco-vouchere din cadrul "Programului de stimulare a eliminarii din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare, prin acordarea de eco-vouchere". Lista celor 4.193 de beneficiari de eco-vouchere cuprinde, pentru fiecare persoana in parte, numarul poziției in lista celor 5.000 de proprietari acceptați in Program, codul primit la inregistrare, inițialele numelui și prenumelui sau denumirea persoanei juridice,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Capitalei a publicat lista celor 4.193 de beneficiari de eco-vouchere acceptati in cadrul "Programului de stimulare a eliminarii din traficul bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare, prin acordarea de eco-vouchere" In data de 3 mai incep inscrierile unitatilor comerciale interesate…

- Lista celor peste 4.000 de beneficiari ai eco-voucherelor in valoare de 9.000 de lei oferite de Primaria Capitalei a fost publicata joi, pe site-ul instituției. Tichetele pot fi folosite pentru achiziționarea de autovehicule sau electrocasnice noi. Lista caștigatorilor se afla pe site-ul municipalitații,…

- In urma cu putin timp, Ministerul Afacerilor Externe a transmis un comunicat de presa conform caruia cei trei marinari rapiti la data de 3 martie 2019, de pe o nava aflata in largul apelor statului Togo, au fost eliberati.Cetatenii romani urmeaza sa fie repatriati in zilele urmatoare, acestia fiind…

- Primaria Municipiului București anunța ca beneficiarii „Programului de stimulare a eliminarii din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare” vor intra in curand in posesia eco-voucherelor. Primaria Municipiului București va semna in curand contractul cu operatorul economic care…

- Primaria Municipiului București va semna in curand contractul cu operatorul economic care a caștigat licitația privind tiparirea eco- voucherelor aferente „Programului de stimulare a eliminarii din traficul bucureștean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare", contractul aflandu-se pe circuitul…

- Ca in fiecare an, elevii Școlii Gimnaziale „Singidava” din Cugir au sarbatorit „Ziua Internaționala a Francofoniei”, printr-o serie de activitați care s-au desfașurat la Centrul de Documente și Informare al instituției de invațamant. Astfel, cei care au facut parte din auditoriu, in special cei mai…

- Casatoria, in Penitenciarul Jilava, dintre deținutul Bogdan Dumitrache, zis Crocodilu, și psiholoaga care l-a consiliat in perioada in care acesta era incarcerat la Rahova, a generat un scandal uriaș. Cu imaginea șifonata, ANP a anunțat presa ca angajata respectiva, care este ofițer specialist, va…

- Primaria Municipiului Bucuresti reaminteste proprietarilor de autovehicule uzate, acceptati in "Programul de stimulare a eliminarii din traficul bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare, prin acordarea de eco-vouchere", ca ultima zi pentru depunerea dosarelor pentru obtinerea eco-voucherelor…