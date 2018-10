Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei va concedia peste 4.300 de angajati din invatamant, pentru ca nu are suficienti bani ca sa plateasca salariile pe care Guvernul le-a marit la inceputul anului acesta, sustine presedintele organizatiei judetene a Partidului National Liberal, deputatul Cristinel Romanescu. Acesta,…

- Valentin Popa a fost intrebat miercuri, intr-o conferinta de presa, cum comenteaza anuntul facut de Federatia Sindicatelor din Educatie "Spiru Haret", care ii solicita premierului Viorica Dancila sa blocheze aplicarea unui ordin al ministrului Educatiei prin care 4.000 de angajati din invatamant…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a cerut miercuri in cadrul unei discuții cu secretarul de stat din Ministerul Educatiei Nationale, Florian Lixandru, si cu directorul general al Directiei de Buget Finante Patrimoniu si Investitii MEN, Mihai Paunica, anularea de urgența ...

- Popa a spus ca nu vor fi oameni dati afara din invatamant, in conditiile in care numarul de posturi in sistemul de invatamant preuniversitar este cu aproximativ 10 la suta mai mare decat numarul de angajati. Valentin Popa a fost intrebat miercuri, intr-o conferinta de presa, cum comenteaza anuntul facut…

- Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret" solicita premierului Viorica Dancila sa blocheze aplicarea unui ordin care ar conduce la concedierea a peste 4.000 de angajati din invatamant. „Incepand de lu...

- Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a fost propusa sa preia interimar conducerea Ministerului Educatiei Nationale, au declarat, sambata, pentru AGERPRES, surse politice.Conform surselor citate, documentele privind demisia lui Valentin Popa din functia de ministru al Educatiei si propunerea…

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a declarat luni, cu ocazia deschiderii noului an scolar: “Anul scolar 2018 - 2019 incepe intr-o zi care ne duce cu gandul la simbolul succesului in invatamant. Ziua de azi coincide cu nota 10 din catalog pe care sper sa o obtina fiecare elev care trece…

- 140.000 de porci vor fi uciși incepand de luni. Sute de oameni, angajati ai fermei, vor ramane fara locuri de munca. Și nimeni nu știe cum iși vor intreține familiile. George Paladi, prefectul judetului Braila: “Avem confirmarea pestei porcine africane in a doua mare exploatatie comerciala din…