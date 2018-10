Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit medicului, 60 la suta din totalul deceselor inregistrate la nivel national sunt provocate de boli cardiovasculare, comparativ cu 19 la suta, procentul deceselor provocate de cancer. "Bolile cardiovasculare reprezinta principala problema de sanatate si de altfel, in Romania, mortalitalitatea…

- Magda Vasiliu a scris un alt mesaj dur, pe pagina sa de Facebook, prin care critica sistemul de sanatate din Romania, dar si pe ministrul Sanatatii, despre care spune ca trebuie sa demisioneze. Totodata, jurnalista a oferit exemple de cazuri in care parintii unor copii bolnavi de cancer i-au cerut disperati…

- In acest an, echinoctiul de toamna are loc pe 23 septembrie, la ora 04:54. Acesta este momentul cand longitudinea astronomica a Soarelui atinge valoarea de 180°, scrie Mediafax. Echinoctiu de toamna 2018 reprezinta debutul toamnei din punct de vedere astronomic. Din acest moment, ziua scade treptat,…

- Decesul cauzat de infarct al unui clujean de 46 de ani, care se afla la sala de sport, readuce in atentie o situatie dramatica din Romania. Dincolo de faptul ca Ambulanta a ajuns la pacient in circa 20 de minute, in conditiile in care spitalul era la 4 minute, viata clujeanului si a mii de romani cu…

- Trei cazuri de infectie cu virusul West Nile au fost confirmate in judetul Sibiu, fiind vorba despre doi barbati si o femeie, anunta Directia de Sanatate Publica Sibiu. De asemenea, un alt caz in care exista suspiciune de West Nile este in curs de investigare. Reprezentantii DSP Sibiu mai spun ca…

- Numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania raportate pana la data de 13.07.2018 este 14701, din care 59 de decese. In saptamana 09.07. – 13.07.2018 au fost raportate inca 105 cazuri nou confirmate in 12 judete si in Municipiul Bucuresti, informeaza Institutul Național de Sanatate Publica…

- Ministrul Sanatii, Sorina Pintea, numit-o miercuri pe doctorița Alexandra Anca Mureșan in funcția de director executiv al Agenției Naționale de Transplant. “Se impune restructurarea Agenției Naționale de Transplant, pentru buna funcționare și transparentizare a activitații de transplant in Romania.…

