400 de pelerini au apelat la SMURD, la coadă Conform datelor oferite de comandamentul fortelor de ordine care se ocupa de desfasurarea in conditii bune a pelerinajului, 33 de persoane din 396 au fost transportate la spital, fiind vorba despre luxatii, crize comitiale, traumatisme craniene produse prin cadere, hipertensiune arteriala, infract, fracturi sau epilepsie. Doar ieri, pana la amiaza, au avut nevoie de ingrijiri medicale 13 persoane, dintre care patru au fost duse la spital de echipaje SMURD pentru ingrijiri (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

