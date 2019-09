Stiri pe aceeasi tema

- Se cauta firma care sa realizeze documentatia aferenta demararii reabilitarii parcului din Piata Crucii. Situat in cartierul Elisabetin, acesta a fost renovat cu bani privati in 2013, iar anul trecut Primaria Timisoara anunta o alta licitatie asemanatoare, pentru proiectare. Oferta lansata atunci era…

- In perioada urmatoare, ANL va mai construi 132 de unitati locative in municipiile Gherla si Dej, potrivit unui comunicat de presa emis de catre deputatul PSD Cristina Burciu. Viceprim-Ministrul Daniel Suciu, ministrul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, a raspuns interpelarii formulate…

- In ziua in care Gheorghe Dinca a spus ca a omorat-o pe Alexandra Maceșanu, DIICOT Craiova captura cinci traficanți de carne vie care vindeau și trimiteau fete rețelolor de prostituție din Mexic și SUA. Romancele erau date pentru 2.000 de euro.

- Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut ca a ucis doua fete in Caracal, ar fi cercetat intr-un al treilea dosar, potrivit unor surse citate de B1 TV. Politistii ar fi gasit in locuinta acestuia telefonul unei alte fete, care a fost gasita moarta in 2015. Este vorba despre o fața in varsta de 17…

- Un procent de 70% din legumele si fructele vandute in luna august, in plin sezon, in magazinele Lidl Romania, provin de la fermele din Romania, procentul scazand la 30% in restul anului, a declarat vineri Claudius Kisfaludy, director de achizitii legume-fructe al retailerului german, in cadrul unei…

- Prima versiune a modelului a fost un coupe in trei usi care s-a produs intre anii 1997 si 2002, model foarte indragit la vremea respectiva. Productia noului Ford Puma se va face la uzina din Craiova, dupa o investitie de aproximativ 200 milioane de Euro si crearea suplimentara a 1500 de locuri…

- Noua carte a lui Michel Houellebecq, "Serotonina", tradusa la doar cateva luni dupa aparitia din Franta in ianuarie 2019, se afla in fruntea clasamentului cartilor cel mai bine vandute in prima jumatate a anului, in Librariile Humanitas.

- Cererea pentru locuinte noi este destul de mare, ceea ce face ca unele apartamente sa fie vandute inainte de a fi construite in totalitate. Cumparatorii trebuie sa stie ca exista mute riscuri, daca se hazardeaza sa achite o locuinta inca neconstruita, aflata doar in proiect. Iata care sunt aceste riscuri.