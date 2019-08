40 de vagoane incarcate cu material lemnos, confiscate de politistii din Alba La data de 22 august, politistii Postului de Politie Transport Feroviar Teius din cadrul Serviciului Judetean Politie Transporturi Alba au verificat o garnitura de tren, sosita in statia CFR Teius, care transporta, in 40 de vagoane, material lemnos. In urma verificarilor efectuate, politistii au constatat ca garnitura de tren, provenita din Slovacia, ar fi trebuit descarcata in Statia CFR Vintu de Jos, conform mentiunilor din avizele de insotire a marfii, insa aceasta si a continuat drumul spre ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

