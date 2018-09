Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Biroului de Analiza și Prevenire a Criminalitații din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Brașov continua seria activitaților de informare in cadrul Programului de combatere a violenței in familie derulat la nivel național de Poliția Romana. Astfel, la sediul unor societați comerciale…

- Peste 40 de polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Brașov s-au mobilizat, marți, și au participat la o acțiune de donare de sange la Centrul de Transfuzie Sangvina Brașov. Centrul de Transfuzii Sanguine din Brașov se confrunta cu o lipsa acuta de sange, iar cei 43 de polițiști din…

- Impresionati de povestea unei buzoience bolnave, aflate pe patul de spital, politistii locali buzoieni s-au mobilizat pentru a-i acorda acesteia o mana de ajutor. Un numar de 20 de agenti s-au prezentat, marti dimineata, la Centrul de Transfuzii pentru a dona sange atat pentru pacienta din Buzau cat…

- Astazi, 19 septembrie, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Arges din strada Smeurei, nr. 21, Pitesti s-a desfasurat activitatea de donare de sange din cadrul campaniei ,,Colecta mobila” aceasta derulandu-se conform planului de campanie interna al I.J.J. Arges. Zeci de jandarmi din judetul…

- Lipsa acuta de sange cu care se confrunta judetul Maramures nu i-a lasat indiferenti nici pe pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența ” Gheorghe Pop de Basești” Maramureș. Acestia s-au prezentat in aceasta dimineața la Centrul de Transfuzie Sanguina Maramureș pentru a dona sange.…

- Jucatorii echipei CSM Bucuresti au donat sange luni dimineata, la Centrul de Transfuzie Sanguina, pentru a-i salva viata fostei atlete Adelina Oancea (Gavrila), informeaza un comunicat remis AGERPRES. Asa cum au promis, rugbystii de la CSM Bucuresti au donat sange pentru fosta sportiva…

- In urma accidentelor rutiere care au avut loc pe raza localitaților invecinate municipiului Targu Jiu, in ultima perioada, Primarul Municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu, a purtat discuții cu reprezentanții Inspectoratului de Poliție al județului Gorj, in vederea creșterii numarului de patrule,…

- In perioada 9 iulie – 3 august, 31 de studenti ai Academiei de Politie ,,Alexandru Ioan Cuza” Bucuresti efectueaza stagiul de practica la Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures. Viitorii politisti isi vor desfasura activitatea la diferite servicii si compartimente din cadrul inspectoratului…