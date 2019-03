Stiri pe aceeasi tema

- Targul de Cariere reincepe ediția de primavara a evenimentelor dedicate angajatorilor și candidaților din toata țara cu Iași, de pe 8 pana pe 9 martie (interval orar 10.00-19.00, respectiv 12.00-18.00), la Palas Mall. Cei mai activi angajatori din piața vor participa la eveniment. Accenture, Almaviva…

- Accenture, Almaviva Services, ESET, SCC Services, Lidl, Conduent, Faurecia, EON, EZLO Romania, VEO Worldwide Services, Kuka, Amazon, Xerox, Delphi Technologies, Expleo Group, Alten, Centrul Educational Unirea, Elflein Transport & Logistik, UniCredit Bank, Randstad Romania, Firecredit, ArcelorMittal…

- Cel mai mare targ de cariera din Romania revine in Timisoara, pe 15-16 martie, la Centrul Regional de Afaceri. Angajatori de TOP Timisoara reuneste 70 de companii, angajatori din zone foarte variate si multi jucatori din domeniile precum: inginerie, IT, servicii financiar-bancare, retail, automotive…

- Mai mulți romani cu funcție de manager, in diverse domenii, au completat chestionarul de pe Paylab.ro. Aceste informații, corelate cu ofertele de munca postate anul acesta pe eJobs.ro, au dezvaluit cat caștiga un manager in funcție de domeniul in care iși desfașoara activitatea și zona țarii in care…