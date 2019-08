40 de agenți economici, amendați la Arad Arad. Controalele au avut ca scop verificarea aplicarii vizelor anuale pe autorizațiile de funcționare și a avizelor de orar. De menționat ar fi faptul ca vizarea acestor documente se face in fiecare an calendaristic, pana la data de 30 aprilie. Astfel, au fost controlați 454 de agenți economici de pe raza muncipiului Arad. Din totalul celor verificați, 124 de unitați deruleaza activitați de alimentație publica. „Verificarile au fost intreprinse in temeiul HCLM 192/2017, privind Regulamentul de desfașurare a activitaților economice și al piețelor in municipiul Arad. Echipele de… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

