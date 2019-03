4 sfaturi ca să ai un copil isteţ. "Pregatirea" ar trebui să înceapă încă din viaţa intrauterină Este bine de stiut insa ca, daca vrei sa ai un copil istet, „pregatirea" ar trebui sa inceapa inca din viata intrauterina.

Unui copil istet i se raspunde inteligent



Nu numai felul in care ii vorbesti copilului tau ii influenteaza dezvoltarea capacitatilor intelectuale, ci si modul in care il asculti si ii raspunzi. Pana nu demult parintii erau bombardati cu informatii in legatura cu anumite jucarii care sunt excelente pentru dezvoltarea creierului copilului. Se pare insa ca mult mai importante decat jucariile sunt interactiunile cu parintii. Copiilor le trebuie starnite si satisfacute… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

