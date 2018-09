4 semne că e pregătit să se însoare şi 4 că nu e Daca o femeie vrea neaparat sa-si puna pirostriile atunci mai bine cauta un barbat care este pregatit sa se aseze la casa lui decat sa astepte dupa actualul iubit. Vrei sa stii cum sa recunosti acest barbat? Iata 4 semne ca e pregatit sa ajunga in fata ofiterului starii civile. 1. Zilele in care ii facea de cap prin baruri par sa fi ajuns la final La un moment dat barbatii par sa se sature sa mearga in barurile pentru agatat. Nu mai au chef sa petreaca ore la bar, fumand si incercand sa agate femei. Acestea sunt rezultatele unui studiu la care au participat 2.500 de barbati… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

