- Unitatea Operativa Centrala (UCO) a Garzii Civile din Spania a destructurat o banda periculoasa de romani care a jefuit mai multe ATM-uri din regiunea Castilla-La Mancha și cel puțin unul in Valencia cu un...

- O banda de romani care arunca in aer bancomate a fost destructurata in Spania, chiar cand se pregatea de o noua lovitura. Patru romani au fost arestati, iar al cincilea este disparut, informeaza Digi24. Cautarea lor a inceput inca din toamna ...

- Romani arestați in Spania dupa ce au aruncat in aer bancomate cu tehnici jihadiste! Infractorii foloseau un explozibil artizanal, denumit in lumea interlopa Mama lui Satan. Modul violent in care operau hoții romani i-a șocat pe polițiști https://www.romaniatv.net/bancomate-aruncate-in-aer-de-romani-cu-explozibilul-denumit-mama-lui-satan_464630.html

- Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. din Oradea, cerceteaza doi tineri, prinsi in flagrant delict cu peste 230 de grame de cannabis asupra lor. La data de 27 februarie 2019, pe o strada din municipiul Beius, cei doi tineri, de 22…

- Joi dimineata, pe strada Paltinisului din Baia Mare, doi barbati au patruns prin efractie intr-o locuinta de unde au sustras suma de 400 de lei. Ce n-au stiut cei doi era ca politistii baimareni de investigatii criminale ii aveau in atentie si erau pe urmele lor. Astfel ca ceea ce credeau a fi o lovitura…

- Trei soferi romani de TIR au fost arestati in Germania dupa ce au fost prinsi cu 800 de kilograme de canabis ascunse printre fructele transportate in ... The post Soferi romani de TIR, arestati in Germania dupa ce au fost prinsi cu 800 de kilograme de canabis appeared first on Renasterea banateana .

- Garda Civila spaniola a anuntat vineri confiscarea unei cantitati record de 2.700 de kilograme de marijuana de contrabanda, intr-o operatiune ce a dus la arestarea a 25 de persoane in diverse zone din tara, tr...