4 reguli de aur ale unei relaţii de cuplu armonioase Orice inceput de relatie este frumos, presarat cu momente de tandrete si fericire, care, din pacate nu dureaza o vesnicie. Grijile de zi cu zi, rutina si problemele aparute pe parcurs, precum si lipsa comunicarii sunt pasii care duc la dizolvarea armoniei, a intelegerii dintre parteneri si, in final, la o ruptura definitiva. Iata care […] Articolul 4 reguli de aur ale unei relatii de cuplu armonioase apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol: mesageruldecovasna.ro

Stiri pe aceeasi tema

- #ReferendumFamilie/ BEC – prezenta la urne: Pana la ora 21,00, au votat 20,41% dintre alegatori Pana la ora 21,00, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 20,41% dintre alegatori, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central (BEC). Numarul total al persoanelor care s-au…

- Romanii sunt asteptati, la sfarsitul saptamanii, la referendumul de modificare a Constitutiei Romaniei pentru redefinirea familiei. Pentru a fi valabil referendum, la urne trebuie sa se prezinte cel putin 5.685.517 persoane cu drept de vot. Referendumul pentru familie, care se va desfasura pe 6 si…

- La sfarșitul saptamanii trecute, sute de persoane, militari sau civili, au participat la ceremoniile dedicate implinirii a 90 de ani de la inaugurarea Crucii de pe Caraiman, la eveniment fiind prezenți și ministrul Apararii, Mihai Fifor, Margareta, Custodele Coroanei romane, reprezentanti ai autoritatilor…

- O expoziție foto-documentara intitulata „Personalitați covasnene și harghitene ale Marii Uniri” și realizata printr-un proiect din cadrul Programului Național „Centenarul Marii Uniri” va fi deschisa saptamana viitoare, de catre Muzeul Național al Carpaților Rasariteni (MNCR) din Sfantu Gheorghe. Expoziția…

- Reprezentanții Clubului Sportiv SAMURAI OPS Sf. Gheorghe au obținut 15 medaliila „Cupa KOKORO & Open Brașov 2018”, ediția a VIII-a la Ju-Jitsu Fighting si Ju-Jitsu ne-waza, care s-a desfașurat la sfarșit de saptamana. La startul acestei competitii Clubul Samurai OPS a aliniat un numar de 7 sportivi…

- Ratacisem cararea manata de pustia vieții in care-mi duceam laurii inchipuiți. Oricat alergam, la mine nu reușeam sa ajung. Oricat imparțeam in stanga și in dreapta, tot mai saraca eram, tot mai nemulțumita. Intr-o zi inima mea s-a oprit in fața unei imagini tulburatoare. Un preot impingea un carucior…

- Codruța Alexandra Neagu este un model pentru adolescenții de azi și chiar pentru adulții rutinați, ale caror vieți se deruleaza intre scaunul de la birou și canapeaua de acasa. Nu exista o limita de varsta pentru a incepe practicarea unui sport, indiferent de natura acestuia. Dar atunci cand incepi…

- – In baza legii retrocedarilor de proprietați, foarte multe persoane au solicitat și chiar au intrat in posesia unor terenuri, chiar și paduri, cam frecvent, pe cai dubioase. Problematica aceasta, a retrocedarilor de paduri catre foști proprietari este tema interviului acordat de dl. prof. univ. dr.…