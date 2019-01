Stiri pe aceeasi tema

- La data de 19 noiembrie 2018, in jurul orei 17.30, pe DN 7, la kilometrul 337, in afara localitatii Vintu de Jos, un barbat de 44 de ani, din Alba Iulia, in timp ce conducea un autoturism in directia Deva – Sebes, la efectuarea unui viraj la stanga spre DJ 107 C, nu s-a asigurat in mod corespunzator…

- La data de 15 noiembrie 2018, in jurul orei 09.20, pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, un barbat de 56 de ani, din Baia de Aries, in timp ce conducea un autoturism in directia Teius- Alba Iulia, a patruns pe sensul opus de mers si a intrat in coliziune frontala cu un autoturism ce era condus…

- La data de 14 noiembrie 2018, in jurul orei 16.20, un barbat din Cugir a sesizat, prin 112, faptul ca in timp ce se afla pe strada Alexandru Sahia din oras, a fost agresat. La fata locului s-a deplasat o patrula de jandarmi care a intervenit pentru aplanarea conflictului, a facut primele constatari,…

- Marius Valentin Parfenie, in varsta de 20 de ani, care a injunghiat un om si a ranit alti noua, intrand in ei cu masina, a fost prezentat, luni, instantei cu propunerea de arestare preventiva pentru tentativa de omor calificat si talharie calificata. El fusese retinut pentru furt, vatamare corporala…

- Un tanar de 20 de ani din Braila a fost retinut duminica, el fiind acuzat ca a injunghiat un barbat in urma unui conflict legat de o masina, dupa care a intrat cu masina in doua persoane aflate pe centura orasului si in alte doua persoane care erau in parcarea unui centru comercial. Potrivit reprezentantilor…

- Un tanar de 18 ani, din judetul Satu Mare, a fost retinut de politisti fiind prezentat, in cursul zilei de joi, judecatorului de drepturi și libertați, cu propunere de arestare preventiva, dupa ce a talharit un barbat, luandu-I, prin folosirea violenței, autoturismul personal. Cercetarile efectuate…

- La data de 28 octombrie 2018, in jurul orei 14.10, politistii Sectiei 2 Politie Rurala Vintu de Jos au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, produs pe DC 60, pe raza localitatii Ceru Bacainti. Un barbat de 58 de ani, din comuna Vintu de Jos, in timp ce conducea un autoturism, din cauza…

- Un copac a cazut, miercuri, peste o masina, pe Soseaua Giurgiului din Capitala, anunta reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. Un barbat a fost gasit in stare de inconstienta si transportat la Spitalul Bagdasar Arseni.