- Designerul Razvan Ciobanu a fost invitat la emisiunea moderata de Teo Trandafir la Kanal D, acolo unde a dat detalii despre operația de abdominoplastie pe care a facut-o. Razvan Ciobanu și-a facut abdominoplastie, și-a operat nasul și și-a indepartat ridurile. Acesta intenționeaza sa-și remodeleze și…

- Ți-ai dori sa iți asumi mai multe riscuri fie ca aceasta inseamna sa te inscrii la primul maraton, sa ii ceri șefului promovarea pe care ți-a promis-o in urma cu doi ani sau sa iți iei un animal de companie? ...

- Apoi, istoria se repeta cu o noua victima intrucat vampirul energetic supravietuieste din exploatarea emotiilor celorlalti. Acum stii de ce oamenii fericiti care vibreaza la nivel ridicat pot atrage uneori vampiri energetici: pentru a supravietui, acestia din urma trebuie sa fie alaturi de oameni…

- Din acest motiv, este necesar sa avem la dispoziție un automobil, care sa ne asigure libertatea de mișcare. Totuși, înainte de a putea conduce un autovehicul, va trebui sa deținem un permis auto. Pentru obținerea sau preschimbarea acestuia, ne trebuie o serie de acte, printre care și …

- Intr-o perioada in care preturile la energie sunt asteptate sa creasca din nou, anumiti reprezentanti ai furnizorilor anticipand scumpiri de chiar si 40% anul acesta, consumatorii casnici ar trebui sa ia in calcul toate optiunile din piata pentru a...

- Parinții fetiței din Sinaia, care a descoperit dupa un an de la operația de apendicita, ca o bucata de tifon a fost uitata in corpul ei, il dau in judecata pe medicul chirurg care a coordonat intervenția.

- Noua iubita a lui Dani Otil are abdomenul de … otel Dupa relatia mult mediatizata cu Mihaela Radulescu, viata amoroasa a lui Dani Otil a intrat intr-un con de umbra. In toti acesti ani, prezentatorul de la Antena 1 a fost discret in privinta vietii sale personale. Recent, insa, au aparut informatii…