- Presedintele Klaus Iohannis a sustinut, luni, la deschiderea anului universitar la Iasi, ca o autostrada care sa lege Moldova de restul tarii si de reteaua paneuropeana de autostrazi este absolut necesara, el spunand de asemenea ca este inadmisibil ca distanta dintre Bucuresti si Iasi sa fie strabatuta…

- Reprezentantii Camerelor nationale de Comert din cele sapte tari participante la Initiativa celor Trei Mari (3SI) - Bulgaria, Croatia, Ungaria, Lituania, Polonia, Romania si Slovenia - s-au intalnit luni la Bucuresti, cu ocazia primei editii a Forumului de Afaceri al Initiativei celor Trei Mari,…

- O ambarcațiune monoxila, descoperita in albia raului Moldova, pe teritoriul satului Soci, din comuna Miroslovești, a ajuns la Palatul Culturii din Iași, urmand sa intre in patrimoniul Muzeului Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, informeaza un comunicat al instituției.

- O ambarcatiune monoxila, descoperita in albia raului Moldova, pe teritoriul satului Soci, din comuna Miroslovesti, a ajuns la Palatul Culturii din Iasi. Piesa va intra in patrimoniul Muzeului Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National „Moldova” Iasi.

- Desfasurarea celui mai mare steag al Uniunii Europene din Romania, in orasele Moldovei are ca semnificatie faptul ca regiunea Moldovei sustine implementarea valorilor europene in Romania si respectarea principiilor ce stau la baza acestora. Evenimentul se va incheia cu predarea stafetei steagului, la…