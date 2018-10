Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Lazio Roma a invins, miercuri, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Udinese, intr-un meci din etapa a sasea a campionatului Italiei.Golurile invingatorilor au fost marcate de Acerbi ’61 si Correa ’66. Pentru Udinese a inscris Nuytinck, in minutul 80. Partidele AS Roma…

- Echipa Inter Milano a pierdut surprinzator, sambata, acasa, pe stadionul Giuseppe Meazza, 0-1 (0-0), in fata celor de la Parma si ocupa locul 12 in clasament dupa patru etape din Serie A. Singurul gol a fost reusit de Federico Dimarco in minutul 79. Foto: (c) Antonio…

- O epidemie de legioneloza – forma severa a pneumoniei – ia amploare in nordul Italiei. Au fost inregistrate pana acum 200 de imbolnaviri si trei oameni au murit. Autoritatile inca incearca sa afle sursa contaminarii. Situatia este alarmanta, pentru ca in Torino si Milano a fost descoperit bacteria Legionella…

- AC Milan a invins-o dramatic pe AS Roma, cu scorul de 2-1, vineri seara, pe ''San Siro'', in primul meci din etapa a cincea a campionatului de fotbal al Italiei. Golul victoriei a fost marcat de Patrick Cutrone in minutele aditionale (90+5). ''Rossoneri''…

- Campionatul de fotbal al Italiei 2018-2019, etapa a treia. Program și rezultate. Azi, Milan – Roma. Juve merge la Parma. Vineri, 21 august 21.45 AC Milan – AS Roma Sambata, 1 septembrie 19:00 Bologna – Inter 21:30 Parma – Juventus Duminica, 2 septembrie 19:00 Fiorentina – Udinese 21:30 Atalanta – Cagliari…

- Operatorul low-cost romanesc Blue Air a anunțat o reducere de 15% a tarifelor pentru toate zborurile pe carele opereaza compania. Potrivit unui anunț al companiei aeriene, promotia este valabila in perioada 31.08.2018 – 02.09.2018, iar perioada de calatorie trebuie să se încadreze…

- Campionatul de fotbal al Italiei 2018-2019, etapa a 2-a. Se așteapta primul gol lui Cristiano Ronaldo. Sambata 19:00 Juventus? – ? Lazio 21:30 SSC Napoli? – ? Milan Duminica 19:00Spal? – ? Parma Calcio 1913 21:30Fiorentina? – ? Chievo Verona 21:30Cagliari? – ? Sassuolo 21:30Frosinone? – ? Bologna 21:30Genoa?…

- Ministerul Sanatatii italian va emite cel mai ridicat nivel de alerta - nivelul trei - pentru 18 orase, inclusiv capitala Roma. care se vor confrunta joi cu temperaturi caniculare, potrivit agentiei de presa ANSA. Centrul si nordul tarii sunt cele mai afectate. Orasele in care va fi cod…