- MASURI… In judetul Vaslui a aparut o suspiciune de pesta porcina africana (PPA), cum am anuntat in editia de ieri, dupa ce reprezentantii Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) au prelevat probe de la cadavrul unui porc domestic, dintr-o gospodarie din localitatea Carja-Murgeni.…

- Cea mai mare mina de diamante din lume, situata in Australia, vestita pentru gemele roz și roșii extrase, va fi inchisa de Rio Tinto Group dupa patru decenii de producție.Mina Argyle din vestul Australiei a transformat piața pietrelor prețioase din 1983, cand au inceput operațiunile de extracție,…

- Reprezentantii Grupului de Initiativa "Peninsula" s au intalnit pentru a discuta pe marginea situatiei din centrul istoric al municipiului Constanta generate, pe de o parte, de regulamentul privind introducerea unor restrictii in zona, pe de alta parte, de deteriorarea aspectului zonei. La intalnire…

- In perioada 20.06.2019 - 19.07.2019 Compania de Transport Public Cluj-Napoca elibereaza pentru studentii Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Cluj-Napoca, cardurile de transport contactless incarcate cu abonamente gratuite si cu reducere*, pentru transportul public in Cluj-Napoca…

- Va informam ca s-a adoptat de catre Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii, Hotararea nr. 91 din 30.05.2019, privind aprobarea Regulamentului pentru emiterea ”Autorizației de spargere”, a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Reprezentantii Politiei Rutiere Gorj s-au intalnit ieri cu administratorii societatilor de transport persoane in vederea comunicarii interdictiei de a efectua turism electoral in ziua alegerilor europarlamentare. In data de 7 iunie vor fi organizate...

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis luni un mesaj in cadrul evenimentului Innovation labs 2019, in care i-a laudat pe tineri pentru progresul tehnologic al Romaniei si a atacat mai apoi Guvernul, despre care spune ca vine oamenilor „iluzii statistice”.

- Agentia Județeana pentru Ocuparea Fortei de Munca Valcea informeaza absolventii promotiei 2019 ca, in termen de 60 de zile de la absolvire, sunt asteptati sa se inregistreze in evidentele institutiei pentru a beneficia de toate serviciile puse la dispozitie de ...