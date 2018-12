4 masuri economice propuse de USR ca alternativa la Ordonanta Teodorovici USR propune masuri economice alternative la cele adoptate in ultima sedinta de guvern inainte de Craciun a Cabinetului Dancila.



"4 masuri economice care pot aduce bugetului Romaniei peste 8 miliarde de euro. Doar prin anularea pensiilor speciale si a cumulului pensie-salariu la stat se castiga mai mult decat tot pachetul fiscal anuntat de tandemul Valcov-Teodorovici", scrie pe pagina de Facebook USR Botosani, care promoveaza vizual ideile asa cum se poate vedea in fotografia de la mai jos.



Masurile propuse de USR sunt:

eliminarea pensiilor specialeinterzicerea cumularii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toti salariatii de la stat vor primi, incepand cu 1 ianuarie 2019, indemnizatie de hrana, reprezentand doua salarii minime pe economie. "Incepand cu 1 ianuarie 2019, toti salariatii vor primi anual doua salarii minime pe economie drept indemnizatie de hrana. Era o prevedere in ordonanta…

- Masurile propuse in proiectul de OUG pentru Pilonul II de pensii private desfiinteaza de facto acest sistem de economisire a populatiei pentru varsta pensionarii, atrage atentia Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR). Efectele vor fi devastatoare asupra veniturilor…

- Bancile vor fi taxate la volumul activelor la o cota (0,9%) care este si cea mai ridicata din Uniunea Europeana si depaseste chiar si taxarea introdusa de Ungaria in 2010 (de 0,53% din activele bancare), care a adus pierderi sistemului bancar din tara vecina. Amintim ca Ministerul de Finante…

- Femeile se pot pensiona, la cerere, la varsta de 65 de ani, la fel ca barbatii, fara incetarea contractului de munca, a stabilit vineri Guvernul prin ordonanta de urgenta. Angajatorul nu poate refuza cererea de pensionare. In prezent, varsta standard de pensionare pentru femei este de 63 de…

- Guvernul a hotarat, vineri, prin ordonanta de urgenta sa inghete punctul de amenda pentru anul viitor la 145 de lei. Decizia a fost luata in conditiile in care salariul minim brut urmeaza sa creasca de la 1 decembrie sau 1 ianuarie. Punctul de amenda este de 10% din salariul minim…

- Mii de romani au semnat in doar cateva ore o petitie prin care se cere oprirea procedurii de revocare a procurorului general Augustin Lazar. "Cerem ministrului Justitiei Tudorel Toader sa opreasca revocarea procurorului general Augustin Lazar. Cele 63 de pagini cu cele 20 de motive…

- Marieta Safta, secretar de stat in Ministerul Justitiei, a demisionat luni dimineata, a confirmat in exclusivitate pentru Ziare.com ministrul Tudorel Toader. El anuntase dupa sedinta de guvern in care a fost adoptata OUG pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul Justitiei…