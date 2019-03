Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu a intervenit in scandalul aurului Romaniei. Fostul președinte al Romaniei a dat de pamant cu Dragnea dupa ce, in presa, au aparut informații potrivit carora liderul PSD alaturi de Șerban Nicolae pregatesc om lege prin care sa oblige BNR sa aduca aproape tot aurul tarii in Romania, cu…

- Armele folosite pentru uciderea unui om de afaceri de 61 de ani in localitatea Slobozia Ciorasti din Vrancea au fost descoperite de anchetatori. Intre timp, polițiștii i-au arestat pe cei trei barbați suspectați ca l-ar fi omorat pe afaceristul Constantin Chirița. "In continuarea cercetarilor efectuate…

- Imagini de coșmar in urma unui accident produs sambata in Roșiorii de Vede, județul Teleorman. Un motociclist, in varsta de 28 de ani, este in coma, dupa ce a fost izbit in plin de o mașina. Accidentul a avut loc intr-o intersecție din apropierea Spitalului Caritas din Roșiorii de Vede. Șoferul unei…

- Cinci cutremure au avut loc în România, în ultimele 24 de ore. Ultimul dintre ele sa produs în aceasta dimineata, în Vrancea, la doar 12 kilometri adâncime. Seria seismelor a început ieri dimineata, în judetul Buzau. Cutremurul s-a produs la ora 6.32,…

- "Pe data de 30 am fost in Daița și Plopșoru și am filmat mizeria, strazile mocirloase și-n același timp am purtat un monolog. Pe data de 31 am fost la Baneasa și am facut o alta filmare in direct in care aratam strazile asfaltate și tot așa, am purtat un monolog de 22 de minute in care spuneam problemele…

- Cantareața Elena Gheorghe l-a aniversat pe fiul ei, Nicholas. Micuțul a fost rasfațat de toata familia. Bucurie mare in familia solistei Elena Gheroghe. Baiețelul vedetei, Nicholas, și-a aniversat ziua de naștere. Micuțul a fost rasfațat de toata familia. Pentru aniversarea sa, Nicholas a avut parte…

- Actrița Olga Delia Mateescu a ajuns la spital in urma unui accident de mașina. Artista va sta o luna departe de scena. In urma cu cateva zile, Olga Delia Mateescu, una dintre cele mai cunoscute actrițe din Romania, a trecut prin momente grele. Aceasta a suferit un accident de mașina. „ACCIDENT : Cred…

- Azi, la Nyon, viitoarele generații U17 și U19 și-au aflat adversarele din preliminariile Euro 2020 Pana la tururile de elita, viitoarele generații Romania U17 și Romania U19 și-au aflat adversarii in preliminariile Euro 2020. Astfel, viitoarea generație Romania U17 va gazdui (24-30 octombrie) o grupa…