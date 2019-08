4 machiaje cu Ami Coafuri wild pentru nopți pline, pistrui obraznici, make-up metalic și ținute estivale – cantareața Ami e in full mood de vara! Un strop de make-up cu finiș metalic, pistrui rasfațați de soare, buze colorate vioi, coafuri statement și ținute inspirate. Hai sa ne bucuram de vara! Urmarește clipul video și creaza și tu, pas cu pas, un machiaj identic cu al lui Ami. Foto: George Pruteanu Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

