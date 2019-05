4 lucruri de vazut in Brasov la prima ta vizita

Stiri pe aceeasi tema

- In 2001 Marius Onofraș se duela cu "adevaratul" Ronaldo intr-un meci FC Brasov - Inter Milano despre care se vorbeste si acum sub Tampa. Sapte ani mai tarziu devenea campion al Romaniei cu Unirea Urziceni, formatie pentru care a marcat in Champions League un gol de generic in poarta lui Glasgow Rangers.…

- RATBV S.A. a reluat circulatia autobuzului turistic pe traseul de interes cultural-turistic ce asigura legatura intre zona Livada Postei si principalele obiective vizate de cei ce viziteaza zona Centrului vechi al municipiului Brasov, traseu care poarta din acest an indicativul 61. Pentru a fi cat mai…

- RATBV S.A. a reluat circulatia autobuzului turistic pe traseul de interes cultural-turistic ce asigura legatura intre zona Livada Postei si principalele obiective vizate de cei ce viziteaza zona Centrului vechi al municipiului Brasov, traseu care poarta din acest an indicativul 61. Pentru a fi cat mai…

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix-Știința Constanța a ratat calificarea in semifinalele turneului play-off al Ligii Naționale, fiind scoasa din cursa de Olimpia CSU Brașov. Trupa de sub Tampa s-a impus cu scorul general de 3-1, dar ultima confruntare a fost una extrem de tensionata. Dupa o evolutie…

- Echipa feminina de baschet Phoenix Stiinta Constanta s a oprit in sferturile Ligii Nationale, pierzand cu 1 3 intalnirea cu Olimpia CSU Brasov pentru intrarea in semifinale. Meciul care a consfintit accederea formatiei de sub Tampa in penultimul act al intrecerii s a jucat pe litoral. Phoenix Stiinta…

- Echipa feminina de baschet Phoenix Stiinta Constanta va sustine astazi al doilea meci din sferturile Ligii Nationale cu Olimpia CSU Brasov.Partida se disputa in orasul de sub Tampa, de la ora 18.00.Primul meci, jucat tot la Brasov, i a revenit formatiei de pe litoral, scor 72 69 28 13, 10 22, 13 23,…

- La doar 21 de ani, Marta Comnoiu, o tanara din Campina, studenta in anul al II-lea la Facultatea de Stiinte ale Educatiei, a ales sa devina mama de imprumut pentru copiii abandonati in spitalul de Pediatrie din Brasov.Este singura romanca dintre voluntarii veniti in orasul de sub Tampa sa ofere afectiune…

- La doar 21 de ani, o tanara din Campina, studenta in anul al II-lea la Facultatea de Stiinte ale Educatiei, a devenit ”mama de imprumut” pentru copiii abandonati in spitalul de Pediatrie din Brasov. Marta Comnoiu studiaza psihopedagogie speciala si se pregateste sa devina terapeut pentru copiii cu autism.…