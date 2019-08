4 intrebari pe care sa ti le pui inainte sa faci amor ocazional Site-ul Womanshealthmag.com ofera un top 4 al intrebarilor pe care trebuie sa ti le pui inainte de a face sex ocazional, tocmai pentru a evita dezamagirea sau alte sentimente negative care te pot incerca a doua zi dimineata. 1. Chiar imi doresc sa fac asta? 1. Chiar imi doresc sa fac asta? Nu numai barbatii sunt singurii care au nevoi sexuale, ci si femeile, in egala masura. Deci, daca chiar simti furnicaturi pe coloana si nu mai poti sub nicio forma, si totodata intalnesti si un partener doritor si el de senzatii tari, atunci, nu mai sta pe ganduri! Dar daca vrei mai mult decat niste senzatii tari si in adancul tau… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

