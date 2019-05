4 întrebări arzătoare despre amor la care cauţi de mult răspunsuri Iata 4 intrebari arzatoare despre sex la care cauti de mult raspunsuri: 1. De ce nu inteleg femeile masturbarea? 1. De ce nu inteleg Exista inca idei preconcepute despre cei care nu se intalnesc cu cineva, indiferent daca sunt barbati sau femei. Dar a fi singur si a te masturba nu e neaparat ceva rau, atat timp cat nu se exagereaza cu asta. In general iubitii/iubitele vin si pleaca, dar tu te vei avea tot timpul la dispozitie. Iar masturbarea este o modalitate de a-ti explora corpul, de a intelege anumite mecanisme si manifestari, fara a avea stresul de a satisface pe altcineva in acelasi timp. – Rachel… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Majoritatea oamenilor isi doresc sa aiba propria afacere si au idei, de cele mai multe ori foarte bune, pentru dezvoltarea ei. Adesea, ideile bune se lovesc de o problema: o proasta organizare a banilor. Chiar daca astazi se poate obtine un imprumut, iar banii sunt din ce in ce mai accesibili,…

- Vaccinarea copiilor a starnit in ultimii ani multe discuții și a generat numeroase studii, ducand in continuare la o avalanșa de reacții și intrebari. Informarea este dificila, sursele oficiale sunt greu de identificat, iar informația capata atat de multe direcții ...

- Axat anul acesta pe raspunsuri la cele mai provocatoare intrebari ale practicienilor, Simpozionul Național de Pneumologie Zilele Golli are loc intre 6-8 iunie, la Craiova, Hotel Ramada si se adreseaza medicilor pneumologi, interniști, medicilor de familie, medici specialiști in chirurgie toracica, specialiștilor…

- Milenialii, generatia nascuta intre 1980 si sfarsitul anilor '90, au niste obiceiuri de consum care ii fac pe economisti sa isi schimbe previziunile. In urma cu un an, studiile aratau ca milenialii nu pot economisi pentru ca obisnuiesc sa cumpere alimente scumpe, cum ar fi avocado. Despre…

- O multime de mame ajunse in situatii dificile au nevoie de ajutor pentru a face fata greutatilor. Anume din aceasta cauza, organizatia de binefacere "Ajuta un om" a lansat actiunea "Adopta o mama".

- Motto: “O femeie activa, vibranta, cu obiective e mult mai atragatoare decat o femeie care asteapta la nesfarsit un barbat care sa ii valideze existenta.” ― Mandy Hale Potrivit unor pareri inca incremenite in timp, marea diferenta dintre

- Politistii din cadrul Compartimentului Analiza si Prevenirea Criminalitatii au desfasurat o activitate preventiv – educativa la Liceul Tehnologic Beceni. In cadrul intalnirii au fost purtate discutii in scopul cunoașterii riscurilor la care copiii sunt expuși, ca pilon de sprijin in formarea unor deprinderi…