4 greșeli care duc la îmbătrânirea prematură a coloanei vertebrale Durerile de spate sunt tot mai frecvente, astazi, in randul tinerilor. Boli ale coloanei vertebrale care apareau, in trecut, abia la varsta a doua, sunt tot mai des intalnite la persoane tinere. Acest lucru se intampla din cauza unor greșeli pe care mulți dintre noi le facem fara sa știm ca ne imbatranesc prematur coloana. 1. Suntem sedentari Sedentarismul este sursa multor probleme ale omului modern, inclusiv a durerilor de spate. Coloana vertebrala este mai mult solicitata daca mușchii care trebuie sa o susțina nu sunt bine antrenați. Este vorba despre mușchii trunchiului – abdomen, spate. Aceștia… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

