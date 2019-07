Stiri pe aceeasi tema

- Școala de vara in limba engleza „English as A Jar of Knowledge", ediția a IV-a, va avea loc in acest an intre 15-19 iulie 2019.Școala de vara se va desfașura in Corpul A al campusului universitar din Suceava, sub egida Universitații „Ștefan cel Mare" și a Inspectoratului ...

- Doi copii in varsta de șase ani, elevi la clasa pregatitoare la o școala din Sibiu, au fugit, joi, din curtea instituției de invațamant, și s-au urcat in autobuz. Cei doi au fost gasiți dupa cateva ore de o femeie care a sunat la Poliție. A fost deschisa o ancheta in acest caz, potrivit mediafax.Potrivit…

- Cel puțin opt elevi au fost împușcați în cursul unui incident armat care a avut loc marți dupa-amiaza la o școala din statul american Colorado, a anunțat Biroul șerifului comitatului Douglas, care a descris situația drept "instabila", informeaza Mediafax citând site-ul…

- Va oferim acum solutia gasita si testata de un grup de cadre didactice, cu vasta experienta pedagogica si cu multa dragoste pentru copii. Coordonati de dna invatatoare Camelia Vlad, acestia au alcatuit Ghidul practic al invatatorului, in doua variante, pentru clasele 0-II si III-IV (disponibile pe suport…

- Aproximativ 500 de copii, elevi și preșcolari, au fost oaspeții Inspectoratului de Jandarmi Județean Suceava, ieri, cand s-a organizat „Ziua Portilor Deschise", manifestare care se inscrie in Programul „Scoala altfel".La sediul inspectoratului, tinerii au vizitat spatiile in ...

- Elevul din Vaslui care și-a injunghiat trei colegi a declarat judecatorilor ca amenințat cu bataia de victimele sale, și din acest motiv a luat cuțitul cu el la școala. Tanarul de 17 ani ani a primit joi mandat de arestare pentru 30 de zile de la magistrații Tribunalului Vaslui. Victimele sale sunt…

- Sase elevi adolescenti de la o scoala din Londra au fost internati in spital cu halucinatii puternice, dupa ce o colega mai mare le-a oferit prajituri cu marijuana. Cazul a fost facut public dupa ce profesorii au chemat politia si ambulanta. Prajiturile erau pline de droguri, contineau echivalentul…

- In Marea Britanie o școala din zona West Midlands a angajat o persoana responsabila cu schimbatul scutecelor copiilor care nu au fost invațați cu toaleta. Chris Towe, consilierul unitații de invațamant, spune ca mulți copii de 5 ani incep școala fara sa invețe abilitațile de baza de la parinții lor,…