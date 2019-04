4 elemente NEBĂNUITE care îl trădează dacă e sau nu bun la pat Iata cateva aspecte pe care sa le urmaresti, dezvaluite de Cosmopolitan.com 1. Se imbraca bine, dar nu foarte bine Tuturor femeilor le plac barbatii care arata bine si se imbraca bine. Daca are grija de el, va avea grija si de tine. Atentie insa la extreme! "Daca un barbat este ca un paun, obsedat de haine, creme de piele, spume de par, in pat va fi la fel de obsedat spre indeplinirea dorintelor lui. Mai mult, s-ar putea chiar sa te critice. Va avea tot timpul ceva de reprosat. Daca este in extrema cealalta si nu pare deloc interesat daca se asorteaza sau nu pantofii cu sosetele,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

