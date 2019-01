4% din cifra de afaceri: proiect ANPC pentru inasprirea amenzilor

Cauciucurile de iarnă. Moft sau necesitate?

Mulți șoferi știu că anvelopele potrivite pot face diferența, dar până și cunoscătorii pot avea probleme în a alege varianta ideală... The post Cauciucurile de iarnă. Moft sau necesitate? appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]