4 din 5 firme care au contestat in instanta deciziile de impunere emise de Fisc au castigat

- Rezultatele studiului trebuie interpretate in contextul in care Agentia Nationala de Administrare Financiara (ANAF) a comunicat ca, la nivelul intregii economii, activitatea de inspectii fiscale a scazut cu 20% in 2017, comparativ cu anul anterior. De asemenea, inspectiile antifrauda au scazut cu 15%.…

- Aproape 60% dintre contestațiile actelor de impunere s-au soluționat favorabil sau parțial favorabil Majoritatea sumelor suplimentare stabilite in urma inspecțiilor fiscale au fost de sub 100.000 de lei 34% dintre companiile participante la un sondaj realizat de PwC Romania au declarat ca au facut obiectul…

- 34% dintre companiile participante la un sondaj realizat de PwC Romania au declarat ca au facut obiectul inspecțiilor fiscale in 2017. Rezultatele studiului trebuie interpretate in contextul in care Agenția Naționala de Administrare Financiara (ANAF) a comunicat ca, la nivelul intregii economii, activitatea…

- Bonurile fiscale emise in data 11 septembrie 2018, cu o valoare de 875 lei, au fost desemnate castigatoare la extragerea Loteriei bonurilor fiscale de duminica. Au participat bonurile fiscale emise in perioada 1 – 30 septembrie 2018, iar fondul de premiere este de 1 milion de lei, suma din care vor…

- Ordonanta de urgenta 74/2018, publicata in data de 19 iulie 2018, aduce modificari fundamentale Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, insa, in urma analizei facute de reprezentantii Pricewaterhouse­Cooers (PwC) Romania, rezulta ca normele acesteia nu sunt foarte clare, iar obiectivele nu par…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala - ANAF - a stabilit luni, printr-un proiect normativ, ca organele fiscale și teritoriale sa incheie, pana la data de 30 octombrie 2018, perioada de transmitere catre contribuabili a deciziilor de impunere aferente obligațiilor acestora din 2016-2017.„In…