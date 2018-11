Stiri pe aceeasi tema

- Pe fondul aprobarii de catre Guvernul britanic -intr-o sedinta de cinci ore desfasurata ziua precedenta -a acordului privind iesirea din Uniunea Europeana, s-au anuntat deja trei plecari din randul Cabinetului condus de catre Theresa May. Dominic Raab si-a anuntat public, joi, via Twitter, demisia din…

- Ministrul britanic insarcinat cu Irlanda de Nord, conservatorul Shailesh Vara, si ministrul pentru Brexit, Dominic Raab, si-au anuntat joi demisia, din cauza dezacordului sau fata de proiectul acordului Brexitului incheiat de Guvernul britanic cu Uniunea Europeana, relateaza AFP.

- Ministrul pentru Brexit din guvernul Theresei May, Dominic Raab, a demisionat, spunând ca nu poate sa sprijine acordul cu Uniunea Europeana, și aruncând astfel în aer planul premierului, care era și-așa destul de nesigur de sprijinul parlamentar.

- Secretarul de stat britanic pentru Irlanda de Nord, Shailesh Vara, care la referendumul din iunie 2016 a sustinut ramanerea Regatului Unit in Uniunea Europeana, a demisionat joi, el fiind primul membru al...

- Acordul cu Uniunea Europeana privind retragerea Regatului Unit din blocul comunitar va fi publicat marti dupa ce in ziua anterioara cabinetul britanic va analiza intelegerea, potrivit unui proiect de calendar care este discutat la Londra, a afirmat editorul politic adjunct al publicatiei The Times,…

- Ministrul britanic pentru Brexit, Dominic Raab, a declarat duminica seara ca este dispus sa accepte extinderea perioadei de tranziție post-Brexit cu cateva luni daca Uniunea Europeana renunța la condițiile privind granița cu Irlanda de Nord, relateaza BBC citat de Mediafax.

- Premierul Theresa May a fost 'constructiva si respectuoasa' in sustinerea recentelor propuneri din planul de la Chequers, dar 'am primit in schimb ironii de la lideri importanti' europeni, a spus Raab, citat de agentia Reuters, el cerandu-le oficialilor europeni sa trateze cu seriozitate aceste negocieri,…