- Macanache va prezenta in curand o noua emisiune. Constantin-Bogdan Dinescu, cunoscut de toata lumea drept Macanache, va urca pe scena ”The Four – Cei 4”, in curand, la Antena 1, in calitate de prezentator. Lansat in muzica in 2015, Macanache a devenit repede cunoscut și apreciat pentru rimele sale in…

- Mirela Vaida este una dintre cele mai cunoscute prezențe de pe micile ecrane, dar cu toate acestea puțina lume știe cum a ajuns, de fapt, aceasta, vedeta la TV. Mirela Vaida, care are o familie fericita alaturi de soțul ei și de cei doi copii ai lor , este una dintre cele mai de succes prezentatoare…

- Antonia, Feli, Carla’s Dreams si Cheloo sunt cele patru nume mari ale industriei muzicale din Romania care vor ocupa cate un loc la pupitrul de jurat ”The Four – Cei 4”, in curand la Antena 1. Cu ani de experienta in industria muzicala, prezenti in topurile de specialitate si pe scenele din intreaga…

- Cum iși alinta Delia și Mihai Bendeac mamele. Reacțiile unui concurent de doar 18 ani i-au emoționat pe jurații ”iUmor”, care și-au amintit la randul lor cum iși alinta mamele in momentele de afecțiune. Delia, Mihai Bendeac și Cheloo au fost amuzați și emoționați, in același timp, sa vada cum un concurent…

- Nadine mai vrea sa faca un copil, pentru ca visul ei dintotdeauna a fost sa aiba casa plina. Din pacate insa, nici soțul ei, nici fiul, Noah, care are acum 7 ani, nu sunt de acord cu asta. Nadine, care a debutat in showbiz cu Școala Vedetelor , a fost prezentatoare TV, a lucrat ani buni in America ,…

- Liviu Varciu iși boteaza fetița pe 19 mai. Vedeta tocmai a stabilit data la care va fi creștinata micuța Anastasia Maria, care a venit pe lume la sfarșitul lunii septembrie, anul trecut. Liviu, care a trecut recent printr-o aventura extrema in timpul filmarilor la “Asia Express” , e topit dupa cea mica…

- Cum se ințelege Lavinia Pirva cu copiii lui Ștefan Banica jr? Ne-a dezvaluit chiar frumoasa bruneta care sta de ani buni la brațul cantarețului! Chiar daca sunt extrem de discreți cu viața lor amoroasa, alegand sa se cunune departe de ochii curioșilor , Lavinia și Ștefan traiesc ca orice familie normala.…

- Nico și Cezar Ouatu vor canta, de 8 Martie, la Vaslui, intr-un concert extraordinar organizat de primaria din localitate și oferit cadou doamnelor și domnișoarelor din oraș. Cei doi artiști vor concerta sub acompaniamentul Filarmonicii de Stat ”Paul Constantinescu” din Ploiești, iar intrarea la spectacol…

- Lupta in PSD pentru numarul doi in partid. Cu trei zile inainte de Congresul Extraordinar din 10 martie, social-democrații inca nu știu cine va candida pentru funcția de președinte executiv, mana dreapta a lui Liviu Dragnea in conducerea partidului. Actualul președinte executiv, Nicolae Badalau, este…

- Noile declarații ale lui Salman Khan fac lumina cu privire la zvonul care circula in ultima perioada: ca Iulia Vantur va deveni soția actorului. Apa in care se scalda Iulia Vantur și Salman Khan este foarte neclara. Daca de curand starul de la Bollywood a avut cuvinte de lauda la adresa unei alte…

- Malta a coborat varsta minima de vot la 16 ani. Parlamentul a aprobat, in unanimitate, amendamentul constituțional care prevede coborarea varstei de vot de la 18 la 16 ani pentru toate tipurile de alegeri, relateaza AP. Toți cei 64 de parlamentari au aprobat amendamentul care prevede coborarea varstei…

- O mașina de poliție s-a rasturnat intr-un șant in Satu Mare, dupa ce politistul de la volan nu a adaptat viteza la conditiile de drum. O autospeciala Dacia Logan a Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare aflata in misiune s-a rasturnat, miercuri, intr-un sant din localitatea Sarauad, din…

- Pana cand trebuie depusa Declarația Unica. Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a vorbit marți, 6 martie, despre declarația unica pentru plata contribuțiilor, explicand ca termenul pentru depunerea acesteia va fi 15 iulie 2018, iar pentru plata 31 martie 2019. “Comasam șapte declarații pentru persoanele…

- Care sunt jurații de la “Final Four”? Antonia , Feli, Carlaʼs Dreams, care este și in juriul “ X Factor” , și Cheloo, doua fete și doi baieți, vor duce greul il mai nou show de talente, care va fi difuzat, cel mai probabil, sub titulatura “Final Four – Cei patru” și va intra in scurt timp in grila de…

- Raed Arafat, secretarul de stat in MAI, a explicat ca la nivelul Ministerului Sanatații exista o anumita forma de presiune și de aceea a fost nevoie de declanșarea mecanismului de protecție civila. In emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, Raed Arafat a susținut și ca Romania ar putea apela…

- Delia dezvaluie un lucru care o intriga la colegii sai jurați de la ”iUmor”. Artista, Cheloo și Mihai Bendeac fac deja echipa buna de cinci sezoane, iar jurata a dezvaluit abia acum un lucru care o intriga. Cea mai indragita emisiune de umor din Romania revine duminica aceasta, de la ora 20.00, la…

- Mihai Bendeac, sarbatorit de colegii jurați și de mama sa, la audițiile ”iUmor”. Filmarile pentru cel mai indragit show de divertisment continua zilele acestea, iar daca in prima zi au aniversat-o pe Delia, astazi, jurații au avut din nou motiv de bucurie. Mihai Bendeac și-a sarbatorit ziua de naștere…

- IN PUII MEI, SEZONUL 4. "Dupa 12 ani in care am realizat sketch-show-uri, aceste 6 editii inchid o perioada a carierei mele. A fost frumos. Greu, dar foarte frumos", a spus Mihai Bendeac, informeaza Antena 1. Ultimul sezon al show-ului va prezenta o „batalie a glumelor” organizata de Maria…

- Vopseaua de pe fata l-a dat de gol pe solistul trupei basarabene, pana la urma. La un concert, s-a putut vedea ca interpretul are o alunita situata chiar in partea dreapta a maxilarului. Alunita este identica - atat ca marime, cat si ca pozitionare - cu cea a lui Roman Burlaca. Roman Burlaca…

- Asia Express, cuvintele care stau pe buzele tuturor. Mai sunt cateva zile pana cand incepe cel mai autentic show de aventura realizat in Romania. 12 februarie, ziua cand se da startul competiției de la Antena 1. Personajele principale sunt 14 vedete.

- Cantareața Inna a dezvaluit ca, de peste trei luni, a scos un aliment din alimentația sa de zi cu zi. Inna, care arata total diferit inainte de a deveni celebra , este una dintre artistele din Romania care a reușit sa se impauna și in afara granițelor țarii. Mignona artista, care a dezvaluit recet cum…

- Artiștii Global Records Latin de origine columbiana, Micke Moreno și Kryan, lanseaza single-ul și videoclipul „Juego”. Piesa a fost produsa de Alex Cotoi, cel care a creat hiturile unor artiști celebri ca Delia, Carla’s Dreams, Antonia sau Andra, dar și Pitbull sau Faydee. Versurile piesei au fost scrise…

- Baietii de la Voltaj au reusit sa stranga 400.000 de euro in 2017 din concerte. Desi nu au avut parte de la fel de multa publicitate ca alti colegi de breasla, baietii au mizat pe seriozitate si perseverenta, atuuri care i-au plasat in topul celor mai bine platiti artisti, potrivit Libertatea.ro. …

- De cand a anunțat ca parasește TVR pentru a merge la Antena 1, postul care l-a consacrat, toata lumea s-a intrebat ce emisiune va prezenta Mircea Radu. Ei bine, acum s-a aflat raspunsul. Se pare ca Mircea Radu va prezenta un reality show cu vedete, numit ”IE, Romanie”. Vedetele se vor intrece pentru…

- ANTONIA incepe 2018 in forța cu un nou single, o colaborare neașteptata cu Connect-R, unul dintre cei mai talentați artiști din Romania. Piesa se anunta a fi hit! Piesa se numește „Adio” și a fost compusa de Connect-R cu DJ Sava și produsa de Alex Cotoi, producatorul roman care a produs cele mai multe…

- Anul electoral se cunoaște din ianuarie. Un concert de zile mari s-a dat aseara la Nisporeni, iar pe scena au urcat artiști cunoscuți de la noi și din Romania, precum Antonia, 3 Sud Est, Carla`s Dreams și surorile Osoianu. Organizatorul sarbatorii este Fundația lui Vlad Plahotniuc „Edelweiss", liderul…

- Locuitorii orasului Nisporeni au parte de mai multe surprize la inceput de an. Pentru ei, sarbatorile de iarna vor dura pana la sfarsitul lunii ianuarie.In centrul localitatii a fost amenajat un patinoar, un carusel dar si doua tobogane.

- Delia bitcoin! Aceasta e porecla cantareței care tocmai și-a prelungit contractul cu un show de televizune. Blonda e innebunita dupa moneda digitala. Bitcoin a fost vedeta anului 2017, moneda digitala crescand ca Fat-Frumos din poveste, de la 1.000 $ pe unitate pana aproape de 20.000 $, pentru ca apoi…

- Delia, considerata una dintre cele mai de succes cantarețe din Romania, nu s-a dat jos din pat pentru mai puțin de 15.000 de euro pentru un concert.Și Alexandra Stan se numara printre vedetele care și-au marit conturile in banca de pe urma spectacolelor susținute. Artista percepe tot 15.000…

- Un medic din țara noastra a trait o experiența pe care nu o va uita toata viața. A fost in moarte clinica, dar a supraviețuit, lucru pe care nic ea, ca medic, nu și-l poate explica. Un medic din Romania, Ada Calciu, care susține ca a fost in moarte clinica a povestit, la Antena 3, cum ”a murit” și apoi…

- Atmosfera marilor show-uri de pe Broadway la cea mai mare petrecere a anului, Hit Revelion 2018 care ii aduce duminica, 31 decembrie, pe scena din Piața George Enescu pe Carla’s Dreams, Loredana, Voltaj, Delia, Andra și mulți alții, anunța organizatorii evenimentului, Primaria Capitalei prin ARCUB.…

- Atmosfera marilor show-uri de pe Broadway la cea mai mare petrecere a anului, Hit Revelion 2018 care ii aduce pe scena din Piața George Enescu pe Carla’s Dreams, Loredana, Voltaj, Delia, Andra și mulți alții, anunța organizatorii evenimentului, Primaria Capitalei și ARCUB. Petrecerea Hit Revelion 2018…

- In 2008 o anumita piesa se auzea la toate radiourile; unii o adorau, altii o detestau, fiind ceva aparte pe piata romaneasca. La scurt timp "Hot" a Innei a devenit hit nu numai in Romania, ci si in afara tarii. Zece ani mai tarziu, la radio se aud nume precum Antonia, Carla’s Dreams,…

- Craciunul este despre caldura și iubire, despre sentimente puternice și despre dorința de a fi aproape alaturi de cei dragi. Un colind a fost lansat in Romania care vine sa transmita aceste emoții.

- Carla's Dreams și Irina Rimes, alaturi de mai mulți interpreți din Romania, au lansat un colind. Versurile piesei "Poveste de Craciun" aparțin unui DJ roman, cintate pe melodia lui Leonard Cohen - "Hallelujah".

- Carla's Dreams și Irina Rimes, alaturi de mai mulți interpreți din Romania, au lansat un colind. Versurile piesei "Poveste de Craciun" aparțin unui DJ roman, cantate pe melodia lui Leonard Cohen - "Hallelujah".

- Vineri seara este votul final pentru X Factor, concurs extrem de popular, gazduit de Antena 1, in care se confrunta patru concurenți, fiecare dependent de un jurat. Se bat pentru marele trofeu nu doar cele patru orgolii din juriu, Horia Brenciu, Delia Matache, Carla`s Dreams și Ștefan Banica Jr., ci…

- Finala X Factor 2017 are loc vineri seara, 22 decembrie. Delia, Horia Brenciu, Ștefan Banica și Carla‘s Dreams se arata increzatori in forțele concurenților alaturi de care intra, vineri seara, de la ora 20.00, pe Antena 1, in marea finala a celui de-al șaptelea sezon ”X Factor”. Delia, cea care a fost,…

- Delia a explicat cum vede ea o participare a unui concurent la show-ul de talente X Factor, acolo unde este jurat. Ajunși cu doar cateva zile inainte de finala celui de-al șaptelea sezon, care va avea loc vineri, de la ora 20.00, cei patru jurați X Factor se declara absolut incantați de tinerii talentați…

- Inainte de marea finala ”X Factor” din acest sezon, care va avea loc vineri, 22 decembrie, de la ora 20.00, pe Antena 1, cei patru jurați incearca sa gaseasca acele melodii care sa li se potriveasca perfect discipolilor lor. Dar iata ce ar alege aceștia sa cante daca, la randul lor, ar urca pe scena…

- CASTIGATOR X FACTOR 2017. Publicul a decis. Dupa o seara memorabila, cei care au votat au decis ca in ultimul act de X Factor sa mearga: Francesca Nicolescu (echipa Delia), Ad Libitum (echipa Carla's Dreams) , Jeremy Ragsdale (echipa Horia Brenciu) și Pierluca Salvatore (echipa Ștefan Banica) au…