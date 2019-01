Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul din Paris a decis inculparea a 14 persoane suspectate de implicare in atacul terorist comis in ianuarie 2015 la redactia publicatiei Charlie Hebdo, in zona Montrouge si la supermarketul Hyper Cacher din Paris, afirma surse citate de Agentia France-Presse si de cotidianul Le Figaro.

- Atentatul terorist comis de un tanar de 20 de ani si ravagiile facute in economia judetului de virusul pestei porcine, in urma caruia au fost sacrificate peste 200.000 de capete de suine din ferme comerciale si gospodariile populatiei si pentru care statul a platit circa 50 de milioane de lei despagubiri,…

- Suspectul in varsta de 29 de ani este cunoscut de autoritatile franceze ca fiind islamist radicalizat, a mentionat purtatoarea de cuvant.Aceasta a mai precizat ca autoritatile germane coopereaza indeaproape cu cele din Franta in acest caz, in contexul operatiunii de amploare lansate pentru…

- Potrivit sursei, explozia a survenit la poarta principala a unui seminar religios din Orakzai, una dintre cele sapte regiuni tribale muntoase pakistaneze din apropiere de granita cu Afganistanul. Echipe de salvare si forte de securitate s-au deplasat de urgenta la locul deflagratiei, iar persoanele…

- Pacea nu trebuie considerata de la sine inteleasa, intr-un context in care violenta si opresiunea care au loc in lume sunt socante, a declarat cancelarul german Angela Merkel duminica la Paris, in debutul Forumului Pacii, transmite dpa, informeaza Agerpres."In timp ce noi comemoram aici primul…

- Atacul comis, vineri, de islamisti la hotelul Sahafi din Mogadishu s-a soldat cu 39 de morti si 40 de raniti, a anuntat, sambata, politia somaleza, relateaza AFP. Initial, bilantul a fost de 22 de morti. Hotelul, celebru in capitala somaleza, a fost atacat cu ajutorul a doua masini-capcana…

- Rețeaua terorista Stat Islamic a revendicat atacul comis luni in orașul libian al-Foqha, in urma caruia patru persoane au murit, se arata intr-un comunicat publicat de agenția Amaq, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Alte zece persoane au fost rapite in atacul comis luni in regiunea Jufra,…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat sambata solidaritatea cu SUA si cu victimele unui atac ''antisemit oribil'' comis intr-o sinagoga din Pittsburgh, Pennsylvania, unde un barbat inarmat a ucis mai multe persoane inainte de a se preda politiei, relateaza AFP. "Am fost…