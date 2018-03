Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de Externe a precizat ca Uniunea Europeana trebuie sa continue dialogul cu Rusia, in pofida numeroaselor probleme.”Rezultatul alegerilor din Rusia a fost la fel de nesurprinzator precum circumstantele in care s-a desfasurat scrutinul. Din cate am vazut, nu putem spune ca…

- Guvernul a adoptat in sedinta de azi ordonanta de urgenta privind Declaratia unica, termenul de depunere fiind 15 iulie. Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a subliniat ca persoanele care au depus deja toate cele 7 formulare nu trebuie sa mai depuna acum si Declaratia unica.…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a anunțat ca Moscova va expulza în scurt timp mai mulți diplomați britanici, în semn de rasopuns la masura similara decisa deja miercuri de Londra.

- Ministrul slovac de Interne Robert Kalinak si-a anuntat luni demisia, relclamata in contextul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak, sperand ca prin acest gest sa ajute Guvernul de coalitie al lui Robert Fico sa supravietuiasca unei crize, relateaza AFP.Citește și: Calin Popescu Tariceanu și…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a afirmat, sambata, la Ploiesti, ca declaratiile de unire dintre Romania si Republica Moldova, adoptate de mai multe localitati din cele doua tari sunt „expresia unei dorinte”, dar nu au valoare juridica, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Guvernul face in continuare eforturi pentru a clarifica și stabiliza situația romanilor stabiliți in Marea Britanie. Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, l-a primit, miercuri, la București, pe ministrul britanic pentru Brexit, David Davis....

- Ministrul afacerilor externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, este asteptat sa soseasca marti in Germania, pentru a treia sa vizita oficiala in numai doua luni in aceasta tara si prima dupa ce jurnalistul german de origine turca Deniz Yucel a fost eliberat dintr-o inchisoare din Turcia, informeaza dpa.…

- Jean-Yves Le Drian, ministrul francez de Externe, a declarat ca ambitiile Teheranului privind dezvoltarea arsenalului balistic iranian sunt foarte ingrijoratoare, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- "Este meritul politicii promovate de premierul Ungariei, Viktor Orban, ca a indreptat atentia tuturor asupra necesitatii apararii frontierelor Schengen", a declarat ministrul ceh de externe, Martin Stropnicky. Raspunzand la intrebarea privind situatia Ungariei premergator adoptarii unei pozitii ferme…

- Teodorovici, despre cresterea inflatiei: Normal ca se creeaza o ingrijorare Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, miercuri, intrebat despre cresterea ratei inflatiei la 4,3% in ianuarie, ca orice crestere creeaza o ingrijorare, afirmand ca va discuta despre acest subiect saptamana viitoare…

- Ekaterina Zaharieva, Ministrul bulgar de Externe, a lansat din nou un indemn la adresa UE sa-si extinda frontiera zonei de libera circulatie Schengen. Intr-un interviu acordat recent cotidianului german Die Welt, oficialul bulgar nu a militat doar pentru ridicarea controalelor temporare la frontiere…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat, sambata, ca inca nu sunt dovezi care sa probeze implicarea Rusiei in algerile prezidentiale din SUA, in pofida faptului ca 13 cetateni rusi au fost pusi sub acuzare in dosarul privind ingerintele Rusiei in alegerile americane, potrivit BBC.

- Misiunea Permanenta a Romaniei la Organizația Națiunilor Unite și Agenția Naționala de Presa AGERPRES, organizeaza in perioada 12-23 februarie 2018, la sediul ONU din New York, expoziția de fotografie Romania: Evoluție, realizata in seria evenimentelor de sarbatorire a Centenarului Marii Uniri. Expoziția…

- Szijjarto, care participa in Kuweit la conferinta ministeriala a coalitiei care lupta impotriva organizatiei teroriste Stat Islamic, a precizat ca participantii la acest forum vor evalua rezultatele luptei impotriva terorismului si vor discuta despre ce pasi vor trebui implementati. Ministrul…

- Prezenta in Belgia a separatistului catalan Carles Puigdemont si dorinta acestuia de a conduce regiunea spaniola Catalonia de la distanta ar putea, pe termen lung, sa afecteze 'relatiile...

- Ministrul francez de Externe a facut "cea mai eronata" declaratie cu privire la operatiunea "Ramura de maslin", pe care Turcia o desfasoara in provincia siriana Afrin, a declarat, miercuri, ministrul turc pentru Afacerile Uniunii Europene, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Ministrul afacerilor externe al Frantei, Jean-Yves Le Drian, a declarat miercuri ca totul indica faptul ca autoritatile siriene intreprind 'in acest moment atacuri cu clor' in Siria, informeaza AFP. 'Totul ne arata astazi ca are loc utilizarea clorului de catre regim in acest moment in Siria',…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat luni pentru agentia de presa MTI ca "Guvernul maghiar urmareste cu atentie sporita procesul de reinfiintare al liceului romano-catolic din Targu Mures, si are incredere in promisiunea liderului coalitiei politice de la Bucuresti, domnul Liviu…

- Legat de initiativa unor localitati din Republica Moldova care au votat unirea cu Romania, in contextul centenarului, Teodor Melescanu a afirmat ca sunt doar gesturi de apropiere, fara vreo semnificatie juridica. Ministrul de externe roman a respins afirmatiile presedintelui Igor Dodon, care spunea…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat, marți, ca se va intalni cu premierul Ungariei Viktor Orban, in calitate de șefi de partide. El a facut declarația dupa ce, in urma cu o zi, s-a intalnit, la Parlamenty, cu ministrul ungar de Externe. „Mi-a transmis (ministrul ungar de Externe – n.r.) invitatia…

- Peter Szijjarto, ministrul ungar de externe a declarat ca migratia ar trebui recunoscuta ca un risc la adresa securitatii. In același timp, acesta a spus ca in locul impulsionarii ei, ar trebui sa se discute despre stoparea acesteia si gestionarea cauzelor, scrie Rador.

- Comisiile permanente pentru Politica economica, reforma si privatizare, respectiv Industrii si servicii din Parlament l-au validat, luni, pe candidatul ALDE, Anton Anton, pentru functia de ministru al Energiei, cu 44 de voturi „pentru” si 13 „impotriva”. Ministrul propus al Energiei, Anton Anton,…

- Ministrul de Externe din Polonia, Jacek Czaputowicz, a facut un apel disperat in problema crizei refugiatilor. Oficialul din Guvern a declarat ca frontierele trebuie sa fie sigilate, mentionand totodata ca tara sa intentioneaza sa ofere asistenta in zonele din care vin imigrantii. Membrul guvernului…

- Ministrul de Externe, Tudor Ulianovschi, a prezentat astazi Guvernului șase candidaturi pentru funcțiile de ambasadori ai Republicii Moldova, informeaza NOI.md. Astfel, fostul viceministru de externe Lilian Darii a fost numit ambasador al Republicii Moldova in Regatul Belgiei. Serghei Mihov, care activeaza…

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a declarat, sambata, ca Guvernul de la Budapesta are o relatie mult mai buna cu SUA in timpul Administratiei Donald Trump, spre deosebire de perioada in care presedintele Statelor Unite era Barack Obama, relateaza Politico.eu. Ministrul…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a afirmat vineri ca acordul privind programul nuclear iranian nu va putea continua daca Statele Unite se retrag din el, asa cum a amenintat ca o va face Donald Trump, transmite AFP. "Acest acord nu poate fi pus in aplicare daca unul dintre participanti…

- Guvernul ungar a adoptat proiectul unui set legislativ in baza caruia asa-zisii "promotori ai migratiei ilegale" vor fi obligati sa-si puna datele la dispozitia autoritatilor si sa plateasca un impozit de 25% pe donatiile primite din strainatate, a anuntat miercuri ministrul ungar de interne Sandor…

- Din viitorul Cabinet Dancila vor lipsi o parte dintre miniștrii care au activat in mandatul lui Mihai Tudose. Potrivit Romania TV, intre cei care isi vor parasi posturile se numara Marcel Ciolacu - vicepremier fara portofoliu, Ionut Misa - ministrul de Finanțe, Marius Nica - ministru delegat pe Fonduri…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti seara, intrebat daca au existat sincope intre relatia dintre Mihai Tudose si membrii Cabinetului sau, ca ministrii Guvernului Tudose puteau face “mult mai mult” daca li se dadea “o posibilitate mai larga de a-si desfasura activitatea” si daca…

- "E mult spus sincope. Dar, din punctul nostru de vedere, cred ca puteam sa facem mult mai multe fiecare dintre noi daca exista incredere si ni se dadea o posibilitate mai larga de a ne desfasura activitatile. E vorba de increderea si capacitatea ministrilor de a gestiona domeniile pe care le pastoresc",…

- Ministrul de Externe ungar a declarat intr-un interviu ca Budapesta are interesul de a avea relatii bazate pe respect reciproc cu Romania, mai ales in interesul comunitatii maghiare care traieste in Romania. In privinta declaratiilor anti-autonomie ale premierului roman Mihai Tudose, Szijjarto…

- Ambasadorul Romaniei a fost convocat la Ministerul ungar de Externe pentru a oferi explicatii in legatura cu declaratiile premierului Mihai Tudose, care s-a pronuntat impotriva oricarui dialog privind autonomia, anunta ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto. Recentele declaratii facute…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, joi, ca Angela Merkel a fost singurul lider adevarat al Europei din ultimii ani, in contextul in care Ankara isi doreste imbunatatirea relatiilor cu Berlinul, relateaza Politico.eu.

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, la finalul unei intrevederi cu omologul sau ucrainean, Pavlo Klimkin, ca in acest an vor fi redeschise doua puncte de trecere a frontierei dintre Romania si Ucraina. El a declarat, intr-o conferinta de presa, ca in 2018 vor deveni functionale…

- Ministrul ceh de externe Martin Stropnicky a publicat o scrisoare deschisa, ca raspuns la solicitarea ambasadorilor de la Praga care nu sunt de acord cu plasarea pe monumentul mareșalului sovietic Ivan Konev a unor placi explicative. Scrisoarea este publicata pe site-ul Ministerului ceh de Externe și…

- Turcia si-a epuizat rabdarea in legatura cu eventuala sa aderare la Uniunea Europeana si nu mai poate astepta inca 50 de ani (pentru a intra in blocul comunitar european, n.r.), a declarat miercuri ministrul de externe turc Mevlut Cavusoglu, citat de DPA, scrie Agerpres. ''Haideţi să nu mai…

- Mohammad Javad Zarif, ministrul de Externe de la Teheran, a declarat ca unele state vecine au incercat sa se foloseasca de recentele incidente din Iran pentru a provoca tulburari in aceasta tara, informeaza agentia de stiri The Associated Press, citand agentia oficiala de presa IRNA.

- Mevlut Cavasoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, vineri, ca Guvernul de la Ankara isi doreste un nou inceput in relatiile cu Germania, argumentand ca exista perspectiva unei cooperari economice mai puternice, mai ales in sfera energiei si a transporturilor, relateaza site-ul Reuters.

- Doi muncitori au fost raniti intr-un accident de munca produs intr-un parc industrial din apropiere de Ploiesti. Unul dintre barbati este in stare grava, dupa ce a fost prins sub o grinda metalica grea de cateva tone, potrivit news.ro.Un muncitor in varsta de 22 de ani si altul in varsta de…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a transmis miercuri Uniunii Europene ca 's-a incheiat' epoca in care blocul comunitar putea 'sa se comporte ca un stapan' si a sustinut ca viitorul relatiilor Ankarei cu statele UE, dar si cu SUA, depinde de atitudinea acestor tari, informeaza…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a transmis, printr-o postare pe Facebook, poziția liberalilor legata de protestele medicilor de familie. „Partidul National Liberal sustine revendicarile medicilor de familie si acuza Guvernul lui Dragnea si Tudose de cinism pentru ca lasa bolnavii fara retete…

- Luni, Trump a acuzat regimul de la Islamabad ca gazduieste militanti extremisti si ca minte in privinta situatiei. Administratia de la Casa Alba ia in calcul retragerea a 255 de milioane de dolari alocati pentru autoritatile de la Islamabad. "Statele Unite au oferit in mod prostesc Pakistanului…

- Populatia iraniana a fost avertizata de catre guvern sa evite "adunarile publice ilegale" ca urmare a manifestatiilor de protest desfasurate in toata tara, scrie BBC. In urma protestelor din Iran au fost arestate mai multe persoane, imaginile postate pe retelele sociale arata ciocniri…

- Guvernul israelian negociaza intens cu Romania, Cehia si Letonia pentru mutarea ambasadelor acestor tari de la Tel Aviv la Ierusalim, afirma surse diplomatice, care sunt confirmate de un reprezentant al Ministerului israelian de Externe.

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri.…

- Ministrul justitiei Zbigniew Ziobro, care este si procuror-general al Poloniei, a sesizat Tribunalul Constitutional pe subiectul dispozitiilor din Codul Penal care dau 'garantii de impunitate' functionarilor regimului comunist din perioada 1944 si 1989.Sunt vizate infractiuni pasibile de…