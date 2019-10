Stiri pe aceeasi tema

- Mo Robinson, un irlandez in varsta de 25 de ani, a fost retinut de politistii din Essex si este interogat de acestia sub suspiciunea de crime multiple, dupa ce a a condus un camion unde se aflau 39 de cadavre, potrivit The Sun, preluat de digi24.ro. Politia crede ca unitatea de tractare - partea din…

- Politia britanica a anuntat vineri ca a efectuat doua noi arestari in urma descoperirii in apropiere de Londra a 39 de chinezi morti intr-un camion, al carui sofer, originar din Irlanda de Nord, se afla in continuare in arest prevenitv, relateaza AFP, potrivit news.ro.Potrivit politiei, un…

- Camionul inmatriculat in Bulgaria plecase marti din Belgia, iar sambata a ajuns pe teritoriul Marii Britanii. Procurori belgieni au confirmat ca vehiculul a fost expediat marti cu vaporul din portul belgian Zeebrugge. Cele 39 de persoane moarte, intre care si un adolescent, au fost gasite…

- Poliția il interogheaza in continuare pe șoferul camionului in care au fost gasite cele 39 de cadavre. Mo Robinson, 25 de ani, din Portadown, Armagh, Irlanda de Nord, a fost arestat sub suspiciunea de crima, miercuri, de Poliția din Essex, informeaza digi24.ro.

- Poliția britanica a descoperit 39 de morți intr-o remorca de tir din parcul industrial Waterglade din zona Essex de langa Londra. Șoferul tirului, un tanar de 25 de ani din Irlanda de Nord, a fost arestat, potrivit BBC și Reuters.