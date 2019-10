Stiri pe aceeasi tema

- 39 de cadavre au fost descoperite intr-un container transportat de un camion in Essex, potrivit news.sky.com. Soferul camionului, un barbat in varsta de 25 de ani din Irlanda de Nord, a fost arestat sub suspiciunea de crima.

- Poliția britanica a descoperit 39 de morți intr-o remorca de TIR din parcul industrial Waterglade din zona Essex de langa Londra, informeaza BBC. Șoferul tirului a fost arestat. Cadavrele au fost descoperite in urma unui apel al numarul de urgența facut dimineața in jurul orei 03.40 (ora Romaniei).…

- Poliția britanica a descoperit 39 de morți într-o remorca de tir din parcul industrial Waterglade din zona Essex de lânga Londra. Șoferul tirului, un tânar de 25 de ani din Irlanda de Nord, a fost arestat, potrivit BBC și ReutersCadavrele au fost descoperite în urma unui…

- Cel puțin 39 de cadavre au fost descoperite in interiorul unui container transportat de un camion in comitatul britanic Essex, informeaza site-ul postului Sky News citat de Mediafax.Citește și: ULTIMA ORA - Trupele speciale ale Poliției romane au DESCINS la hoții și talharii de pe drumuri…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina astazi, in jurul orei 11.45, pentru lichidarea unui incendiu, la iesire din localitatea Techirghiol spre Movilita. Incendiul se manifesta la un camion cu numere de Bulgaria, incarcat cu lemne si busteni. La fata locului…

- Drama familiei Stanica din 2 Mai continua O ambarcatiune cu trei pescari a disparut la inceputul lunii martie, in ea aflandu se inclusiv patronul Cherhanalei din 2 Mai, Gheorghe Stanica, consilier local in primaria din Limanu.De altfel, Calin Cristin si Vasile Pirvu se aflau in barca alaturi de consilierul…

- Un grav accident de circulație s-a petrecut, in aceasta dimineața, pe autostrada A1, care leaga Aradul de Timișoara, la punctul de bypass din orașul de pe malurile Mureșului. Un TIR inmtriculat in Bulgaria a intrat in coliziune cu o mașina, inmatriculata in Germania, in care se aflau doi soți și cei…