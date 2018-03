Stiri pe aceeasi tema

- Statul a incasat, in februarie, peste 38,8 milioane de euro in urma comercializarii, pe platforma de licitatie comuna a Uniunii Europene (UE), a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, potrivit unui document publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP). Conform sursei citate,…

- Curtea de Apel Galati l-a condamnat definitiv la inchisoare cu executare si la restituirea a peste 1,5 milioane de euro pe Cosmin Focsa, administrator al unei societati comerciale, care primise initial trei ani de inchisoare, dar cu suspendarea executarii pedepsei, pentru evaziune fiscala.

- Pe 1 februarie 2018, un Comunicat al DNA stupefia opinia publica anunțind eșecul Dosarului Microsoft, unul dintre cele mai mari dosare de corupție din postdecembrism, pentru a carui deschidere, 26 septembrie 2014, șefa DNA, Codruța Kovesi, s-a laudat prin zeci de interviuri mai mult sau mai puțin aranjate.

- Ministerul Finantelor a imprumutat astazi 500 milioane lei de la banci printr-o emisiune de certificate de trezorerie, in timp ce o a doua emisiune, de obligatiuni, in valoare de 100 milioane lei, a esuat din cauza pretului ofertat. Statul a plasat certificate de trezorerie cu discont intr-o…

- Valoarea pagubelor provocate de taierile ilegale și pașunatul abuziv, anul trecut, este de 13.441.722 de lei, potrivit Romsilva. Volumul taierilor ilegale in fondul forestier de stat, administrat de Regia Naționala a Padurilor – Romsilva, s-a menținut anul trecut la același nivel cu 2016. Este vorba…

- Cehia are cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria, de...

- Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a propus, miercuri, intr-o interventie televizata, modificarea legislatiei in asa fel incat penalii care platesc prejudiciile din dosar sa nu faca inchisoare. “Statul trebuie sa recupereze banii. Nu cred ca a duce oamenii in puscarie reprezinta o solutie. rebuie…

- In perioada in care Dorin Chirtoaca s-a aflat in fruntea primariei, iar liberalii – la guvernare, partidul s-a imbogațit fabulos pe seama contractelor cu statul. Acest lucru este scos la iveala de o investigație realizata de portalul Telegraph.md. Autorii indica o lista de companii fondate și controlate…

- Biserica primeste subventii generoase de la statul roman, inclusiv salariile preotilor, fara a plati vreun fel de taxe sau impozite, a amintit Remus Borza, considerand ca, asa cum a spus si ministrul de Finante, s-ar impune mai multa transparenta si comunicare in ceea ce priveste asumarea misiunii de…

- 8 milioane de lei pentru societatea de drumuri a judetului. Ce conditie pune CJ Cluj Consiliul Judetean Cluj a gasit o varianta de sprijin financiar pentru societatea Drumuri si Poduri Judetene, dar ultimul cuvant il va avea Consiliul Concurentei. Forul judetean clujean va aproba vineri într-o…

- In anul 2017, Moldova a livrat circa 138 de milioane de litri de vin pe piețele tradiționale din țarile CSI și 76,9 milioane de litri pe piețele Uniunii Europene. Acest fapt a fost menționat de catre președintele Moldovei, Igor Dodon, particitind la Expoziția internaționala specializata de vinuri „Expovin…

- Exporturile de produse agricole si alimentare ale Uniunii Europene au atins in 2017 o valoare record de 137,9 miliarde de euro, in crestere cu 5,1% comparativ cu 2016, arata datele publicate luni de Comisia Europeana, informeaza AGERPRES . Cele mai mari cresteri s-au inregistrat in cazul exporturilor…

- O amenințare serioasa, din punct de vedere financiar, la adresa țarii noastre, se contureaza din partea a patru frați miliardari care au facut afaceri cu statul roman. Afaceriștii care controleaza conglomeratul Shapir, arhicunoscut in Israel, au dat statul in judecata, in mai multe procese, solicitand…

- Rompetrol Rafinare, companie membra a KMG International, și-a reconfirmat profitabilitatea in 2017, obținand un rezultat net consolidat* in valoare de aproximativ 22 milioane USD, pe fondul unor recorduri istorice de producție realizate atat de rafinaria Petromidia Navodari, cat și de rafinaria Vega…

- Suma era pastrata sub forma de Nano token-uri, o moneda virtuala putin cunoscuta, numita anterior RaiBlocks. Mesajul aparut pe website-ul BitGrail anunta descoperirea unor tranzactii frauduloase, disparitia echivalentului a 170 milioane dolari din depozitele clientilor fiind raportata autoritatilor.…

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni a depasit nivelul de 200 milioane de euro in ianuarie, pe fondul intensificarii activitatii investitorilor, spune Lucian Anghel, presedintele BVB. ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat in ianuarie 2018 o crestere de aproape 8%, dupa ce indicele BET, principalul…

- Organizatiile reprezentative din sectorul agroalimentar pot crea proiecte in vederea obtinerii de finantare pentru programe de informare si promovare, se arata intr-un comunicat transmis joi de Ministerul Agriculturii. Pentru anul 2018, Comisia Europeana a adoptat Programul de lucru cu…

- Pentru anul 2018, Comisia Europeana a adoptat Programul de lucru cu privire la acțiunile de informare și promovare ale produselor agricole puse in aplicare pe piața interna și in țarile terțe, care prevede lista temelor prioritare, bugetele aferente și acțiunile care pot fi puse in aplicare. Scopul…

- Compania petroliera americana Chevron va plati Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73,4 milioane de dolari, potrivit unei decizii a Curtii Internationale de Arbitraj de pe langa Camera Internationala de Comert de la Paris (ICC Paris). Statul roman va fi despagubit dupa ce Chevron…

- Simona Halep a fost impozitata cu 45% din suma. In plus, a platit 12.000 USD, reprezentand amenda pentru coaching, in timp ce 8.000 USD au fost incasate de statul roman. Astfel, Simona Halep ramane cu 860.000 USD in cont, scrie ProSport. Cum arata VILA de 600.000 de euro a Simonei Halep FOTO…

- Legarea fondurilor europene de "alte elemente” ar constitui "o incalcare grosolana” a principiilor Uniunii Europene, a declarat ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, joi, intr-o conferinta de presa comuna de presa cu omologul sau polonez, Jacek Czaputowicz

- Președintele Comisiei Europene i-a transmis un mesaj de felicitare noului premier al Romaniei. "Uniunea Europeana nu ar fi completa fara Romania, și nici Romania nu ar fi completa fara ancora valorilor Uniunii Europene", a notat Jean-Claude Juncker.

- Volumul transferurilor banești din afara Republicii Moldova în favoarea persoanelor fizice în luna decembrie 2017, prin intermediul bancilor licențiate au constituit 106.22 milioane de dolari, în creștere cu 13.0 la suta comparativ cu decembrie 2016, se arata într-un raport…

- Statele membre ale Uniunii Europene au cazut, joi, de acord asupra propunerii Comisiei Europene de a investi 873 de milioane de euro in 17 proiecte-cheie de infrastructuri energetice europene, printre care se afla si un proiect din Romania, informeaza un comunicat de presa al

- Se efectueaza 35 de percheziții in municipiul Chișinau și orașul Edineț pe o cauza penala privind comiterea infracțiunilor de spalare a banilor si evaziunii fiscale, de catre procurorii PCCOCS in comun cu ofițerii Serviciului Spalare a Banilor a Centrului Național Anticorupție .

- Statul a anuntat cand se depun cererile de finantare pentru fonduri europene de maximum 1 milion de euro pentru linii de prelucrare a produselor din peste si maximum 2 milioane de euro pentru crescatorii de peste.

- Presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, va cere oficial Uniunii Europene, in cursul vizitei pe care o efectueaza luni la Bruxelles, sa recunoasca statul Palestina, a afirmat duminica seara ministrul palestinian de externe, Riyad al-Malki, citat de AFP, scrie Agerpres.

- Probleme mari pentru Directia Nationala Anticoruptie (DNA). Un greu din politica va da in judecata statul dupa ce a fost achitat la tribunal. Jurnalista Sorina Matei anunta ca Dan Radu Rusanu cere daune de 1,4 milioane de euro dupa ce a fost achitat definitiv in Dosarul celor de la DNA 'Carpatica'.Citeste…

- Ministerul Finantelor Publice a plasat joi o emisiune de obligatiuni de 500 milioane de lei, cu scadenta la 5 ani si o dobanda de 4% pe an. La licitatie au participat opt dealeri primari. Volumul total al cererii a fost de 534 milioane lei, din care bancile au licitat in nume…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, vineri, 75 de milioane de lei de la banci, suplimentar la licitatia de joi, cand a imprumutat 500 de milioane de lei, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 50 de luni, la un randament mediu de 3,80% pe an.

- Statul a incasat in decembrie peste 15,2 milioane de euro in urma comercializarii, pe platforma de licitatie comuna a Uniunii Europene (UE), a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera aferente instalatiilor stationare, potrivit unui document publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice…

- Sefii de la societatea de termoficare a judetului Botosani au fost trimisi in judecata de procurorii DNA. Acestia sunt acuzati de afaceri cu contracte de mentenanta a unor motoare de cogenerare din cadrul institutiei. Prejudiciul a fost estimat de procurori la aproape 2.5 milioane de lei.

- "In prima saptamana a lunii ianuarie, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a primit suma de 664 milioane euro, ce reprezinta rambursarea de la Comisia Europeana, in contul cheltuielilor efectuate de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), in perioada 16 octombrie - 30…

- Presedintele Autoritatii Nationale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, va cere ministrilor de externe ai statelor Uniunii Europene ca tarile lor sa recunoasca statul Palestina in interiorul frontierelor din anul 1967 si Ierusalimul de Est drept capitala a acestui stat, a declarat duminica pentru agentia…

- Dimensiunea dezastrului a fost descoperita la discutiile din Parlament pe bugetul din acest an. Cei din Ministerului pentru Mediul de Afaceri au spus ca s-au facut plati de 200.000 de lei catre 23 de beneficiari ai programului Start Up Nation. Un total de un milion de euro dintr-o finantare promisa…

- Numarul de români care au beneficiat de venitul minim garantat din 1 ianuarie 2017 pâna în 30 noiembrie este de 235.331 de persoane, iar suma totala platita de la bugetul de stat, a fost de 725 de milioane de lei, adica peste 150 de milioane de euro. Astfel, lunar, sunat cheltuiți…

- Romania a platit 1,263 miliarde euro, in 2017, catre Uniunea Europeana si Banca Mondiala din imprumutul stand-by contractat in 2009, suma reprezentand rate de capital, respectiv dobanzi si comisioane, potrivit datelor transmise de Ministerul Finantelor Publice (MFP), la solicitarea Agerpres. Cea mai…

- Euro de Craciun: cu 1 leu mai mult decat in urma cu 10 ani Cotatia oficiala afisata vineri de Banca Nationala a Romaniei (BNR), valabila si pentru zilele Craciunului 2017, este de 4,6401 lei/euro, nivel care nu a mai fost intalnit in perioadele de sarbatori de pana acum. Cotatia este cu doar un leu…

- "Inca de saptamana trecuta am transmis un punct de vedere catre presedintele Daul, in care noi am explicat cu argumente de ce cele trei legi adoptate nu afecteaza in niciun fel statul de drept, nu influenteaza in niciun fel lupta impotriva coruptiei si nu suspenda independenta justitiei. Mai mult…

- Presedintele polonez Andrzej Duda a acuzat liderii UE ca "mint" cand afirma ca reforma justitiei din Polonia ameninta statul de drept si standardele democratice, la cateva ore dupa declansarea de catre Bruxelles a unei proceduri ce ar putea duce la suspendarea drepturilor de vot ale Varsoviei in UE.

- Peste doua milioane de cetateni ungari au respins planul privind relocarea imigrantilor la nivelul Uniunii Europene, in cadrul sondajului national organizat de catre guvern, a anuntat marti secretarul de stat Csaba Domotor, relateaza agentia MTI.

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG nr. 55/2017 pentru modificarea si completarea OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.Prin actul normativ se stabileste un plafon maxim al cuantumului…

- "Investigatia efectuata de Comisie va avea in vedere: o serie de masuri de ajutor de stat in favoarea CFR Marfa, constand in conversia creantelor in actiuni in valoare de 1.669 de milioane ei (circa 360 de milioane euro) in 2013; necolectarea, cel putin din 2010, a datoriilor la bugetul de asigurari…

- Conform președintelui Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, este vorba despre o obligație financiara (o corecție) care a ramas de la un proiect pe fonduri europene anterior. Din cauza acestei obligații financiare, spune Dobra, nu poate semna contractul prin care se va largi drumul de la…

- Camera Deputatilor a cheltuit, in luna octombrie, peste sapte milioane de lei pentru salariile parlamentarilor, deplasarile in afara tarii, diurne, cazare, transport, telefoane si birourile alesilor din circumscriptii. Totalul indemnizatiilor nete ale deputatilor in luna octombrie a fost de 3.218.846…

- Recolta de porumb boabe a Romaniei a depașit 14,5 milioane de tone in acest an, producția medie obținuta fiind de aproape 6 tone la hectar, a declarat ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. Potrivit INS, țara noastra ar putea ocupa locul I in UE cu doua producții, cea de porumb și…