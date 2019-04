Stiri pe aceeasi tema

- In perioada premergatoare si pe timpul Sfintelor Sarbatori Pascale, efectivele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Tara Barsei” al judetului Brasov sunt angrenate intr-o serie de activitati menite sa asigure nivelul de protectie si siguranta al cetatenilor si evitarea producerii unor evenimente…

- Presedintele Klaus Iohannis, alaturi de sotia sa, Carmen, participa sambata seara la slujba de Inviere din biserica parohiala romano-catolica "Sfanta Treime", aflata in Piata Mare din centrul istoric al Sibiului. Inainte de a intra in biserica, cuplul prezidential a salutat jurnalistii prezenti si seful…

- Inainte de a intra in biserica, cuplul prezidential a salutat jurnalistii prezenti si seful statului a declarat: "Va dorim sarbatori luminate!" Presedintele a fost asteptat la intrarea in biserica de cativa localnici si turisti prezenti in Piata Mare. Klaus Iohannis va petrece sarbatorile…

- Sah CONCURS… La finalul saptamanii trecute, Vasluiul a fost gazda concursului bilateral intre elevii cercurilor de sah de la palatele copiilor din Vaslui si Suceava. La editia din acest an au participat 40 de elevi pasionati de sah din Vaslui si Suceava. Concursul Bilateral de Sah s-a derulat la Scoala…

- Inspectorii de specialitate ai pompierilor militari suceveni au aplicat, in total, 12 sanctiuni contraventionale, in cuantum de 2.500 lei fiecare, celor care au provocat incendii in ultima saptamana, a informat, duminica, purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, potrivit Agerpres. …

- Inspectorii de specialitate ai pompierilor militari suceveni au aplicat, in total, 12 sanctiuni contraventionale, in cuantum de 2.500 lei fiecare, celor care au provocat incendii in ultima saptamana, a informat, duminica, purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. In perioada 3 - 9 martie, pompierii…

- Peste 2.500 de elevi suceveni de clasa I vor fi angrenați in activitați vizand prevenirea delincvenței juvenile și victimizarii minorilor. Asta, in baza programului educativ „Școala siguranței Tedi”. Proiectul este derulat de cițiva ani de Poliția Romana și Maspex Romania prin brandul Tedi. Potrivit…

- In Gazeta Transilvaniei din 7 iunie 1907 a aparut un articol despre obiceiurile gospodarilor din comuna Radaseni a judetului Suceava, in care se arata, intre altele, ca localnicii care lipseau nemotivat de la biserica erau pusi intr-un jug de batranii satului, chiar la intrare in lacasul de cult.