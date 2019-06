Stiri pe aceeasi tema

- Primaria comunei Ciomagesti a primit prin Programul National de Dezvoltare Locala bani pentru consolidarea, extinderea, modernizarea si reabilitarea unei scoli din localitate. Este vorba despre circa 2,5 milioane lei. Cladirea vizata este nefunctionala acum si necesita lucrari de consolidare, modernizare…

- Astazi au inceput lucrarile de reabilitare a bulevardului Eroilor din Pitesti. Zona cuprinsa intre strada Exercitiu si bulevardul Republicii va fi „redesenata” si vor fi create noi locuri de parcare. Reabilitarea bulevardului Eroilor pe tronsonul cuprins intre strada Exercitiu si bulevardul Republicii…

- Posesorii de abonamente pentru parcari de reședința vor fi inștiințați de catre Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului, incepand cu luna iunie 2019, printr-un SMS, in privința aprobarii unui loc de parcare sau a prelungirii abonamentului de parcare tip reședința. Transmiterea automata a acestui…

- Cornel Ionica, primarul Pitestiului, si Liviu Musat, director al ADR Sud Muntenia, au semnat azi la primarie contractul de finantare pentru modernizarea Bazinului Olimpic din Pitesti. Lucrarile in valoare de 15,8 milioane lei, in special bani europeni, ar urma sa fie gata pana in luna noiembrie a anului…

- Maine, la ora 15, este programata o sedinta extraordinara a Consiliului Local in care se va decide infiintarea asociatiei de drept privat care sa preia de la club doar echipa de fotbal. La randul sau, consilierul local Cristian Gentea, presedintele FC Arges, ne-a declarat ca vineri vor fi inregistrate…

- In vederea diminuarii numarului de persoane ce desfasoara munca nedeclarata, ITM Arges a efectuat in aprilie un numar de 151 de controale. Astfel, la 16 angajatori au fost identificate prestand munca nedeclarata 62 de persoane. Valoarea amenzilor aplicate este in suma de 520.000 lei. Principalele domenii…

- OFERTA EDUCATIONALA 2019 – 2020 INVATAMANT DE ZI-LICEU -1 cls. Domeniul mecanic – Tehnician mecatronist -1 cls. Domeniul Protectia mediului – Tehnician ecolog si protectia mediului INVATAMANT PROFESIONAL – 0.5 cls.Domeniul Electric – Electrician exploatare centrale,…

- Luni, 8 aprilie 2019, viceprim-ministrul Vasile-Daniel Suciu, ministrul Dezvoltarii Regionale și Administrației Publice, și secretarul de stat Adrian Gadea vor fi prezenți in județul Argeș cu ocazia semnarii a șase contracte cu finanțare europeana: ...