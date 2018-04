Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii au dezbatut, marti, in plen, motiunea simpla impotriva ministrului Culturii, George Ivascu, initiata de PNL, care constata „situatia grava in care se afla domeniul cultural romanesc cu doar cateva luni inainte de celebrarea Centenarului Marii Uniri de la 1918”. In replica, George Ivascu a…

- Zvonurile cu privire la starea de sanatate precara a marelui actor Alexandru Arșinel au ajuns, recent, și la urechile acestuia. In acest context, figura teatrului romanesc a lansat mai multe atacuri la adresa celor care propaga astfel de informații false.

- Aimee Iacobescu, actrita care a incetat din viata duminica, la varsta de 71 de ani, dupa ce a pierdut batalia cu cancerul la san, avea o relatie stransa cu fratele ei geaman, Dorel. Actor de profesie, el s-a stabilit in Franta de peste patru decenii. Barbatul a presimtit moartea surorii lui, pe care…

- Primaria Municipiului Dej, impreuna cu Protopopiatul Ortodox Dej, organizeaza duminica, 1 aprilie, un concert de pricesne, care marcheaza Sarbatoarea Floriilor. Concertul se va desfasura cu incepere de la ora 18:00, la Biserica Ortodoxa Dej III, cu hramul „Sfanta Treime”, situata pe Dealul Florilor,…

- Primaria Municipiului Dej, impreuna cu Protopopiatul Ortodox Dej, organizeaza duminica, 1 aprilie, un concert de pricesne, care marcheaza Sarbatoarea Floriilor. Concertul se va desfasura cu incepere de la ora 18:00, la Biserica Ortodoxa Dej III, cu hramul „Sfanta Treime”, situata pe Dealul Florilor,…

- Autoritatea Feroviara Romana AFER va avea un nou director general. Constantin Andronache a fost desemnat la conducerea AFER astazi, 15 martie 2018, printr un Ordin al Ministrului Transporturilor, Lucian Sova, infromeaza clubferoviar.ro. . Anterior numirii in functie, Constantin Andronache a fost sef…

- Marti seara, la Artmark, a avut loc o licitatie cu obiecte care i-au apartinut regretatului actor Radu Beligan, care ar fi fost vandute cu acordul unei dintre fiice, Raluca Popescu. Celelalte doua fete ale regretatului actor, Lamia si Anamaria Beligan au contestat insa legalitatea acestei actiuni, considerand…

- Mihai Bendeac a fost, dupa cum a marturisit, aproape sa fie omorat in bataie intr-un club din Timisoara. Indragitul prezentator a ramas siderat de evenimentele din club, iar episodul a fost recent dezvaluit.

- Cea de-a 90-a editie a galei premiilor Oscar - cele mai importante trofee ale industriei cinematografice americane - a avut loc duminica noapte ... The post OSCAR 2018 | „The Shape of Water”, marele castigator/ Gary Oldman si Frances McDormand, cei mai buni ACTOR si ACTRITA / Guillermo del Toro, desemnat…

- DECLARATIA DE DEPENDENTA. PSD Cluj, "trup si suflet" alaturi de Dragnea - FOTO Departe de ochii presei, social-democratii clujeni s-au intalnit vineri, la ceas de seara, pentru a-si desemna delegatii la Congresul ce va stabili inca o data ceea ce se vede si ca ochiul liber. Ca partidul isi va continua,…

- ROMANII AU TALENT. Lui Florin Calinescu i-au dat lacrimile, atunci cand pe scena a aparut fetița de 7 ani, Amelia. ROMANII AU TALENT. Ea și mama ei au adus magia pe scena și au impresionat tot juriul, nu numai pe Florin Calinescu. ROMANII AU TALENT. Vineri, in cea de-a treia editie „Romanii au talent“,…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta un interviu oferit de marele actor Victor Rebengiuc pe tema situației politice interne și a efectelor sale asupra evoluției Romaniei.Digi24: Victor Rebengiuc - un mare actor, iubit si respectat de romani, spune ca tara merge pe…

- Dinamo a facut saltul pe ultimul loc califi cabil in play-off-ul Ligii I, dupa victoria de la Concordia Chiajna, scor 4-3. „Cainii” au jubilat din plin, iar antrenorul Vasile Miriuța le-a reproșat jucatorilor ca au stat prea mult imbrațișați dupa goluri

- Kevin Hart este un celebru actor, scenarist si comediant. Celebrul artist este impresionat de comportamentul fiului sau, din fiecare dimineata. Marturisirile barbatului ne duc cu gandul ca in familia sa se intampla fenomene paranormale. A

- Cristian Dan, actor la Teatrul de Nord din Satu Mare, a decedat luni seara, la spital. El era cunoscut pentru charisma lui deosebita, dar si datorita prezentei scenice unice si flerului sau, anunta informatia-zilei.ro.

- Cel mai tânar moldovean care a apelat la Linia Verde pentru Prevenirea Suicidului ar fi avut 10 ani, iar cel mai în vârsta - 63 de ani Acum sase ani, Asociația Obșteasca Altruism din Chisinau a lansat proiectul „Linia Verde pentru Prevenirea Suicidului”. Serviciul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, critica ANAF-ul și o amenința pe șefa instituției, numita vara trecuta, la instalarea premierului Mihai Tudose cu demiterea. Nemulțumirea șefului PSD pleaca de la o ordonanța referitoare la Agenția Naționala de Administrare Fiscala data la sfarșitul anului trecut, cu…

- "E mai usor cand joci dupa-amiaza, seara e mai dificil. Dar sunt fericit, e un vis devenit realitate, o poveste frumoasa care continua pentru mine. E ceva incredibil! Ii multumesc lui Marin, felicitari pentru...

- Eugen Teodorovici nominalizat pentru functia de ministru de Finante in Cabinetul Dancila a declarat vineri ca va dori sa ia masuri care se justifica in ceea ce priveste Finantele, adaugand ca o comunicare mai buna va creste eficienta. Intrebat de jurnalisti ce masuri doreste sa adopte la Ministerul…

- Celebrul actor si manager al Teatrului Metropolis din Bucuresti ocupa, de azi, unul dintre fotoliile din guvernul premierului Viorica Dancila. Actor, regizor, dar si manager si fondator al Teatrului Metropolis din Bucuresti, George Ivascu este un activ sustinator si promotor al tinerei generatii de…

- 100 de ani de la nasterea lui Nicolae Ceausescu. VEZI cum a ajuns din ucenic la cizmarie dictator Nicolae Ceausescu ar fi implinit astazi 100 de ani. Mediafax a documentat o scurta cronologie a evenimentelor, de la ucenicia lui Ceausescu intr-o cizmarie si pana la fuga de pe sediului Comitetului Central…

- O fi sau nu o fi vreun semn, cert este ca inceputul de an a lasat cu gura cascata si cu buzunarele goale producatorii care au cutezat sa vina cu marfurile lor, produse traditionale de foarte buna calitate, in piata agroalimentara din municipiul Aiud. Pustiu ca dupa bombardament, ar spune unii, si asa…

- Gabi Lunca a ajuns la spital, in noaptea dintre ani, ba chiart a fost atunci internata. Artiusta a povestit la o emisiune tv cosmarul prin care a trecut de Revelion. Cantareata de muzica lautareasca a stat internata opt zile.A

- Carmen Șerban se marita și spera sa devina mama in curand. Artista a povestit in direct la Antena Stars, despre cum și-a petrecut noaptea dintre ani. Carmen Șerban se concentreaza pe cariera, insa iși dorește o familie cat mai curand. Spune ca nu a primit inelul de logodna, dar vrea sa se casatoreasca…

- Smiley si Gina Pistol si-au facut bagajele dupa Revelion si au plecat in Thailanda (Vezi AICI imaginile din aeroport), unde sa se poata bucura din plin de povestea lor de dragoste. Extrem de discreti in ceea ce priveste relatia lor, cei doi au publicat imagini pe retelele de socializare, doar cu peisaje.

- Ai acumulat cateva kilograme nedorite, ești obosit și nu ai niciun chef de munca deși abia s-a incheiat vacanța de Sarbatori? Nici nu e de mirare. Toba, carnații, caltaboșii, friptura, piftia și sarmalele din meniul de Craciun și Revelion i-au adus organismului o mare cantitate de grasimi Si toxine…

- Un biolog marin spune ca o balena a protejat-o de un rechin in timp ce facea scufundari in Pacificul de Sud. Nan Hauser a spus ca nu a ințeles acțiunile balenei cu cocoașa pana cand a vazut rechinul indeparandu-se, scrie CBSNnews. Intalnirea dintre biologul marin și balena cu cocoașa a avut loc in octombrie,…

- Politistii din Ighiu l-au identificat pe un tanar din comuna ca banuit de comiterea unui furt de bicicleta. Acesta ar fi profitat de faptul ca bicicleta a fost lasata neasigurata, in scara unui bloc. Politia recomanda cetatenilor sa nu-si lase bunurile nesupravegheate sau neasigurate. La data de 8 ianuarie…

- Celebrul actor rus Mihail Derjavin a murit la varsta de 81 de ani. Artistul a suferit, in ultimii ani, de o boala grea.Anunțul a fost facut de reprezentanții Teatrului de Satira din Moscova, care nu au menționat despre ce maladie este vorba.

- Gata cu sarbatorile. De astazi, angajatii se intorc la serviciu, iar elevii reintorc la ore.In perioada sarbatorilor de iarna, bugetarii au avut trei mini-vacanțe, cea de Craciun pe stil nou, de Revelion și de Craciun pe stil vechi, asa ca au lucrat doar opt zile, incepand cu

- ZILE LIBERE 2018. Anul Nou abia a inceput si, dupa minivacanta, de Craciun si Revelion, deja ne gandim la urmatoarele zile libere din 2018. Bucurie maxima, urmatoarea zi libera este chiar in ianuarie – pe 24 ianuarie (Ziua Unirii Principatelor Romane). Dupa aceea, insa, pana de Pasti (duminica 8 aprilie…

- In ultima zi din anul 2017, prietena Celiei, cantareata Adina Butar a fost ceruta in casatorie de unul dintre cei mai buni DJ din lume, Markus Schulz, considerat o legenda a muzicii trance, cu o activitate in acest domeniu de aproape 30 de ani. Celia s-a emotionat si a plans de fericire pentru cei doi.…

- O tragedie fara margini a lovit, chiar in seara de Revelion, o familie din Timiș. Inițial, un baiat de 18 ani a fost dat disparut de fratele lui, care și-a rugat prietenii de pe Facebook sa-l ajute. Ulterior, Alex Surnic a anunțat ca fratele lui a fost gasit fara suflare și acum cere sprijinul timișorenilor,…

- Pe 14 decembrie, guvernul Tudose dadea o ordonanta prin care anunta, cu surle si trambite, ca se anuleaza pensiile speciale ale privilegiatilor din sistemul public pe motiv ca ar constitui “inechitate la nivelul contribuabililor”. Cu toate acestea, acelasi guvern, la doar cateva zile…

- 750 de polițiști, peste 250 de intervenții la evenimente, peste 400 de sancțiuni contravenționale, o singura concluzie: se continua trendul de creștere a siguranței comunitații, din ultimii ani, pe fondul descreșterii volumului criminalitații. In perioada 30 decembrie 2017 – 2 ianuarie 2018, aproape…

- Surse apropiate de familia lui Florin Salam sustin ca manelistul i-a cerut Roxanei Dobre sa ii demonstreze ca el este singurul barbat din viata ei, scrie wowbiz.ro. Citeste si Rasturnare de situatie in telenovela Florin Salam-Roxana Dobre. Ce s-a intamplat de Revelion "Florin Salam…

- Suma exorbitanta pe care a cheltuit o Ilie Nastase sa o distreze pe Brigitte de Revelion a-si rasfata sotia Marea impacare dintre Ilie Nastase si Brigitte Sfat a avut loc de chiar in noaptea de Revelion. Potrivit unor surse, fostul mare jucator de tenis a cheltuit o suma imensa pentru a si distra sotia…

- Fosta prezentatoare de televiziune și cantareața Alexandra Badoi a anunțat ca a fost ceura in casatorie chiar in noaptea dintre ani. Alexandra Badoi, prezentatoare meteo a trustului Intact, si-a dat demisia de la Antena 1 in anul 2016 , dupa 8 ani. Anul trecut, Alexandra Badoi a participat la show-ul…

- Un barbat din localitatea galateana Ivesti a fost arestat preventiv dupa ce in noaptea de Revelion si-a lovit de mai multe ori fiica de 7 ani, cu o coada de topor. In urma agresiunii, fetita a ajuns in stare critica la spital, cu hemoragie interna si fracturi, si a fost operata pentru a-i fi scoasa…

- Se inființeaza o noua linie de autobuz in Cluj. VEZI traseul Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA informeaza publicul calator ca incepand cu data de 8 ianuarie 2018, inființeaza o noua linie urbana de transport in comun, nr. 18, pe relația Str. Posada – Str. Voievodul Gelu, avand urmatorul traseu:…

- Viorel Lis a ajuns de urgenta la spital dupa noaptea de Revelion! Cu toate ca nu a petrecut prea mult, asa cum a marturisit sotia lui, Oana Lis, starea de sanatate a fostului primar al Capitalei s-a inrautatit dupa noaptea dintre ani, asa ca a fost nevoie sa fie dus de urgenta la spital.

- Aproape 13.500 de sanctiuni contraventionale, a caror valoare totala depaseste 4.700.000 de lei, au fost aplicate de politisti in perioada minivacantei de Revelion. ''In perioada 30 decembrie 2017 - 2 ianuarie 2018, aproape 8.000 de politisti au actionat zilnic, in toata tara,…

- Cabinetul Tudose a promovat, la ultima sedinta de guvern a anului trecut, o ordonanta de urgenta prin care se confera puteri sporite vicepremierilor Marcel Ciolacu, Paul Stanescu si Gratiela Gavrilescu. Ordonanta a fost publicata in Monitorul Oficial din 29 decembrie, cand lumea parea mai degraba preocupata…