- Treizeci si sase de opozanti ai presedintelui Nicolas Maduro, care erau incarcerati in inchisori din Venezuela, au fost eliberati, sambata seara si duminica, relateaza presa internationala. “36 de detinuti politici au fost eliberati ieri si azi”, a anuntat pe Twitter Alfredo Romero, directorul organizatiei…

- Autoritatile din Venezuela au anuntat ca doi diplomati din Canada si Brazilia au fost declarati persona non grata, pe fondul criticilor internationale la adresa Administratiei presedintelui Nicolas Maduro, informeaza site-ul postului France 24.

- O comisie a Adunarii Constituante venezuelene, proguvernamentala, a recomandat sambata eliberarea a peste 80 de opozanti ai sefului statului, Nicolas Maduro, dintre care unii se afla in arest din 2014, informeaza AFP. Presedinta Adunarii, Delcy Rodriguez, care conduce de asemenea Comisia…

- Statele Unite se afla in spatele unui atac desfasurat luni impotriva unei unitati militare din Venezuela si soldat cu furtul unor arme automate, acuza presedintele venezuelean Nicolas Maduro, citat de AFP.

- Compania petroliera de stat PDVSA din Venezuela a anuntat sambata ca a semnat cu gigantul rus Rosneft o serie de acorduri in domeniile petrolier si gazelor naturale, cu ocazia unei reuniuni la Caracas la care a participat presedintele Nicolas Maduro, relateaza AFP. "Sunt in studiu aliante…

- Europa trebuie sa fie ferma fata de ''dictatura'' lui Nicolas Maduro, au pledat miercuri la Strasbourg opozantii venezueleni Julio Borges si Antonio Ledezma, in cadrul ceremoniei de primire a Premiului Saharov pentru ''libertate de gandire'', decernat de catre Parlamentul European, relateaza AFP,…

- Nicolas Maduro a facut anuntul dupa incheierea alegerilor pentru primariile din 300 de orase ale tarii. Alegerile locale din Venezuela au fost boicotate de trei partide de opozitie, care au declarat ca scrutinul este "un exercitiu de dictatura".Maduro a afirmand ca partidele de opozitie…

- Excluderea partidelor de opozitie la alegerile prezidentiale din 2018 din Venezuela urmareste 'consolidarea dictatorii' presedintelui Nicolas Maduro, a denuntat luni Departamentul de Stat al SUA, potrivit AFP. "Tentativa lui Maduro de a exclude partidele de opozitie din alegerile prezidentiale este…

- Succes electoral pentru președintele venezuelean Nicolas Maduro, al carui partid a triumfat in alegerile locale de duminica. Socialiștii au caștigat 300 din totalul de 335 de primarii din țara. Un succes posibil și pentru ca cea mai mare parte a opoziției a boicotat scrutinul.

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro recurge la monedele virtuale pentru a scapa de sanctiunile financiare impuse de SUA anuntand lansarea “petro“, o criptomoneda bazata pe rezerve petroliere, in scopul sustinerii unei economii aflate in pragul colapsului, relateaza Reuters. Liderul a…

- "Guvernul și opoziția au progresat de o maniera semnificativa in cautarea unui acord (...) Pe 15 decembrie, vom avea o noua reuniune aici, la Santo Domingo, cu obiectivul de a ajunge la un acord", au declarat cele doua parți, intr-un comunicat comun citit de președintele dominican, Danilo Medina.Textul…

- Guvernul condus de Nicolas Maduro și opoziția din Venezuela au incheiat, sambata seara, o prima runda de negocieri, in Republica Dominicana, fara a ajunge la un acord, dar angajandu-se sa se revada pe 15 decembrie, transmite AFP. "Guvernul și opoziția au progresat de o maniera…

- Nicolas Maduro vrea un nou mandat de președinte al Venezuelei in 2018 in ciuda faptului ca țara sa trece printr-o criza grava economica și sociala. Vara aceasta zeci de persoane și-au pierdut viața in urma unor proteste violente indreptate impotriva președintelui Maduro și a familiei acestuia. Maduro,…

- In 2018 ''vom avea, grație lui Dumnezeu și poporului, realegerea fratelui nostru Nicolas Maduro ca președinte al Republicii'', a declarat Tareck El Aissami. Scrutinul prezidențial este prevazut in decembrie 2018, dar unii experți sunt de parere ca ar putea fi devansat in luna martie de catre…

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, va candida in 2018 pentru un nou mandat, a anunțat miercuri vicepreședintele Tareck El Aissami, cu ocazia unei adunari a Partidului Socialist Unit al Venezuelei (PSUV), aflat la putere, transmite AFP. În 2018 ''vom avea, grație lui Dumnezeu…

- Președintele venezuelean, Nicolas Maduro, l-a desemnat duminica pe generalul-maior Manuel Quevedo in funcția de ministru al Petrolului și președinte al companiei de stat Petroleos de Venezuela (PDVSA), transmite EFE. "Vom face o restructurare totala a PDVSA, motiv pentru care anunț…

- Ministrii de Externe UE au adoptat luni sanctiuni economice vizand Venezuela - un embargo asipra vanzarii de armament si au apreciat ca alegerile regionale de luna trecuta nu au facut decat sa agraveze criza politica in aceasta tara, relateaza Reuters. Atente sa nu complice si mai mult situatia in…

- Diego Maradona face circ pe teren. Va juca fotbal alaturi de Nicolas Maduro, președintele Venezuelei. Este binecunoscuta prietenia argentinianului cu diverși dictatori. Președintele venezuelean Nicolas Maduro a anunțat ca va juca marți un meci de fotbal alaturi de Diego Armando Maradona, fosta glorie…

- Fondul Monetar Internațional a avertizat vineri Venezuela ca a omis sa furnizeze datele economice uzuale, au afirmat doua surse ale agenției Reuters din Consiliul FMI. Dupa o reuniune a consiliului, sursele respective au precizat ca daca guvernul de la Caracas nu va reacționa la avertisment…

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anunțat joi ca țara sa va incerca sa iși refinanțeze și sa iși restructureze datoriile externe de aproximativ 150 de miliarde de dolari, informeaza AFP. Șeful statului a emis un decret in acest sens și a confirmat ca grupul petrolier de stat PDVSA va achita…

- Opoziția și deținuții politici politici din Venezuela au caștigat joi prestigiosul Premiu Saharov pentru libertatea de gandire acordat de catre Parlamentul European, relateaza dpa. 'Opoziția democratica și deținuții politici din Venezuela sunt câștigatorii…

- Opozitia venezueleana a refuzat miercuri sa-i lase pe cei cinci guvernatori ai sai sa depuna juramantul in fata Adunarii Constituante, ceea ce ar urma sa duca la destituirea lor si la relansarea crizei politice in tara, relateaza AFP. Coalitia MUD, care ii reuneste pe opozantii presedintelui Nicolas…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a afirmat marti ca venezuelenii au trimis "un mesaj puternic" Statelor Unite si aliatilor acestora cu prilejul alegerilor regionale castigate detasat de tabara la putere, relateaza AFP. "Poporul nostru a trimis un mesaj puternic imperialismului, lui Trump,…

- Opoziția venezueleana a contestat luni victoria in alegerile regionale a socialiștilor președintelui Nicolas Maduro, expunand regimul de la Caracas unor noi sancțiuni internaționale, informeaza Reuters. Candidații formațiunii prezidențiale au obținut 17 posturi de…

- Tabara președintelui Nicolas Maduro a invins duminica in 17 state din 23 la alegerile regionale din Venezuela, a anunțat Consiliul Național Electoral (CNE), transmite AFP. Opoziția, data totuși victorioasa în sondaje, nu a câștigat decât cinci state, ultimul…

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, aflat in vizita la Moscova, i-a multumit miercuri omologului sau rus, Vladimir Putin, pentru ''sprijinul sau politic si diplomatic'', in timp ce Venezuela se confrunta cu o grava criza politica si economica, relateaza AFP. ''Va multumesc pentru sprijinul…

- Presedintele socialist al Venezuelei, Nicolas Maduro, va efectua saptamana aceasta un turneu in strainatate in cadrul caruia se va intalni cu omologii sai rus si belarus, Vladimir Putin, respectivAleksandr Lukasenko, dupa care se va deplasa in Turcia, relateaza marti AFP, conform agerpres.ro. "Voi…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, l-a criticat, duminica, pe premierul Spaniei, Mariano Rajoy pentru incercarea de a interzice referendumul din Catalonia. Maduro a spus ca Rajoy este un "ipocrit" pentru ca a sustinut opozitia din Venezuela in timp ce el a reprimat dorinta cetatenilor din Spania,…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a cerut marti armatei “sa unga” armele dupa noile sanctiuni impuse de Statele Unite ale Americii, care au interzis intrarea anumitor cetateni din Venezuela pe teritoriul american, scrie Agerpres.