- La sfarșitul lunii mai in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Valcea erau inregistrați 4587 șomeri (din care 2160 femei), rata șomajului fiind de 2,87%, egala cu valoarea inregistrata la finele lunii aprilie 2019. Din totalul de 4587 persoane inregistrate in evidențele AJOFM…

- La sfarșitul lunii mai, in evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Argeș erau inregistrați 7.362 șomeri (din care 3.458 femei), rata șomajului fiind de 2,83%. Comparativ cu luna precedenta, rata șomajului a inregistrat aceeași valoare. Din totalul de 7.362 persoane inregistrate…

- La sfarsitul lunii aprilie 2019, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Dambovita erau inregistrati 6.679 someri (din care 3.170 femei), rata somajului fiind de 3,49 %. Comparativ cu luna precedenta, cand rata somajului a fost de 3,68 %, in aceasta luna acest indicator a inregistrat…

- La sfarsitul lunii aprilie 2019, rata somajului inregistrat la nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a fost de 2,90%, mai mica cu 0,25 pp decat cea din luna anterioara. Numarul total de someri la finele lunii aprilie, 4877 de persoane, a scazut cu 417 de persoane fata de cel…

- La sfarsitul lunii aprilie, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramures erau inregistrati 6.161 someri (din care 2.978 femei), rata somajului fiind de 3,10%. Comparativ cu luna precedenta, cand rata somajului a fost de 3,20%, in aceasta luna acest indicator a inregistrat…

- La sfarsitul lunii martie 2019, rata somajului inregistrat la nivelul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Alba a fost de 3,15%, mai mica cu 0,22 pp decat cea din luna anterioara si cu 0,68 pp decat cea din luna martie a anului 2018. Numarul total de someri la finele lunii martie, de 5294…

- La sfarsitul lunii martie 2019, in evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Mehedinti erau inregistrati 7.509 someri (din care 3.039 femei), rata somajului fiind de 7,21%. Comparativ cu luna precedenta, cand rata somajului a fost de 7,51%, in aceasta luna acest indicator a inregistrat…