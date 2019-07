3.500 de persoane evacuate pentru dezamorsarea unei bombe din Al Doilea Război Mondial în Budapesta Zona aflata in vizorul autoritatilor a fost partial inchisa, in sensul ca nu este permisa intrarea, ci doar iesirea, a precizat municipalitatea.



Segmente din strazile adiacente au fost de asemenea inchise traficului, iar autobuzele si troleibuzele din zona circula deviat.



Evacuarea afecteaza in total circa 3.500 de persoane, carora autoritatile le-au pus la dispozitie adaposturi temporare. De asemenea, autoritatile asigura asistenta si transport pentru persoanele bolnave si varstnicii vizati de evacuare.



Bomba de 100 de kilograme de productie sovietica a fost descoperita… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circa 16.500 de persoane au fost evacuate din zona centrala a orasului german Frankfurt pentru a putea fi dezamorsata o bomba de 500 de kilograme ramasa din al Doilea Razboi Mondial, transmite agentia DPA.

- Circa 16.500 de persoane au fost evacuate din zona centrala a orasului german Frankfurt pentru a putea fi dezamorsata o bomba de 500 de kilograme ramasa din al Doilea Razboi Mondial, transmite agentia DPA. Operatiunea de dezamorsare, care se desfasoara langa sediul Bancii Centrale Europene (ECB),…

- Mii de persoane si sute de cladiri, inclusiv sediul Bancii Centrale Europene (BCE), au fost evacuate duminica în centrul orasului german Frankfurt, pentru o operatiune în scopul transportarii si dezamorsarii unei bombe din Al Doilea Razboi Mondial, informeaza site-ul T-online.de, citat de…

- Doua bombe datand din Al Doilea Razboi Mondial au fost descoperite luni intr-o zona industriala din orasul Giessen, landul Hesse, dintre care una trebuia detonata in timpul noptii, ceea ce a dus la evacuarea temporara a circa 2.500 de persoane, a anuntat marti politia locala, informeaza AFP, conform…

- O zona din centrul orasului Berlin a fost evacuata, vineri dupa-amiaza, dupa ce autoritatile au descoperit o bomba din Al Doilea Razboi Mondial, relateaza publicatiile Bild si T-online.de, citate de Mediafax.Bomba americana, cu greutatea de 100 de kilograme, a fost gasita în Piata Alexander…

- Doua sectii de votare din Londra au fost evacuate joi, in timpul alegerilor europarlamentare din Regatul Unit, dupa ce pe un santier din zona Kingston din sud-vestul metropolei a fost gasita o bomba neexplodata din al Doilea Razboi Mondial, transmite PA. Politia a blocat accesul in apropiere si a evacuat…

- Cimitirul militar de la Valea Uzului (Uzvolgye) este cel mai mare din judetul Harghita care adaposteste ramasitele pamantesti ale unor militari decedati in Primul Razboi Mondial. Autoritatile locale din orasul Darmanesti, judetul Bacau, au decis sa ridice in cimitir un monument in memoria soldatilor…

- Autoritatile din judetul Botosani au decis, joi seara, evacuarea a peste 1.300 de oi din patru stane amenajate in lunca Prutului, din cauza depasirii semnificative a cotelor de inundatii pe raul Prut, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Evacuarea…