35 de percheziții în Arad și alte șase județe Perchezițiile se desfașoara la locuințele a 22 de persoane banuite de evaziune fiscala, complicitate la evaziune fiscala, delapidare si fals in inscrisuri sub semnatura privata si la sediile societatilor comerciale administrate de acestea. „Din cercetari a rezultat faptul ca, in perioada 2007 – 2012, cei in cauza ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi inregistrat in contabilitatea societatilor administrate cheltuieli nereale, in baza unor documente contabile fictive, emise de catre mai multe firme cu comportament tip fantoma. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 1.461.014… Citeste articolul mai departe pe aradon.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 35 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscala si delapidare. 22 de persoane vor fi conduse la audieri. La data de 14 martie, politistii Servicului pentru Investigarea Criminalitații…

- La data de 14 martie 2018, politistii Servicului pentru Investigarea Criminalitații Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, efectueaza 35 de perchezitii in judetele Alba (7), Arad (8), Bihor (4), Cluj (11), Maramures ( 2),…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis o serie de avertismente de tip cod galben de inundații pentru mai multe râiuri din Cluj și alte 7 județe.Astfel, având în vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele…

- PERCHEZITII LA PERSOANE BANUITE DE INFRACȚIUNI ECONOMICE La aceasta ora, politistii Inspectoratului de Poliție Județean Arges și ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane efectueaza 89 de perchezitii domiciliare, in județele Argeș, Mureș, Buzau,…

- 5 persoane au fost retinute, iar 16.000 de lei, un pistol cu gaz de calibrul 9 mm. si 27 de cartuse nepercutate au fost ridicate, in urma a peste 100 de perchezitii efectuate de politistii din Arad, in Bucuresti si in 16 judete, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, intr un dosar penal de evaziune…

- Hidrologii au emis o atentionare cod galben de inundatii pentru rauri din 15 judete din nordul, vestul si sudul tarii, valabila de sambata dimineata pana duminica la ora 15.00. Codul galben a fost instituit pe raurile din bazine hidrografice din judetele Maramures, Satu Mare, Bistrita-Nasaud, Bihor,…

- Joi dimineața polițiștii au efectuat 12 percheziții pe raza județelor Arad, Bistrita-Nasaud, Cluj si Prahova la sediile unor societați comerciale și locuințele mai multor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de 1.500.000 de euro, prin spalare de bani. La data de 1 februarie a.c., politistii Inspectoratului…

- In aceasta dimineata, politistii din Buzau si din alte 10 judete, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice Inspectoratul General al Politiei Romane, efectueaza 30 de perchezitii si pun in aplicare 3 mandate de aducere, intr un dosar privind savarsirea de infractiuni la regimul…

- Politistii au efectuat, miercuri, noua perchezitii pe raza judetelor Cluj, Alba, Bistrita-Nasaud si Suceava, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani la o societate cu obiect de activitate paza si protectie. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului General al Politiei…

- Politistii specializati în investigarea infractiunilor economice din Gorj efectueaza, marti, 13 perchezitii în mai multe judete, la persoane banuite de evaziune fiscala, într-un dosar cu prejudiciul de 2,5 milioane de lei. Potrivit unui comunicat remis de IGPR, perchezitiile sunt efectuate…

- Politistii fac marti dimineata 22 de pechezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu si Mures vizand infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani in comercializarea de produse in medul online, prejudiciul fiind estimat la 5 milioane de lei. “La aceasta ora, politistii Directiei de Investigare…

- In aceasta dimineața, polițiștii din Calarași, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Romane, efectueaza 18 percheziții la locuințele mai multor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de 2.800.000 de lei, prin activitați ilicite cu țigarete și tutun. 14 mandate de aducere…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de vreme severa, valabila vineri, 19 ianuarie intre orele 01 – 15, in Crișana, Maramureș, Transilvania, Carpații Meridionali și de Curbura, fiind afectate județele Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Nasaud, Brașov, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara,…

- In intervalul 16 ianuarie, ora 17:00 - 17 ianuarie, ora 20:00, cerul va fi temporar noros, iar pe parcursul noptii vor fi posibile precipitatii mixte si polei. Totodata, vantul va sufla slab pana la moderat, iar minimele vor fi cuprinse intre -5 si -4 grade Celsius. De asemenea, miercuri,…

- Politistii din Olt efectueaza, marti, 17 perchezitii in Bucuresti si in sase judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 2 milioane de lei, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). "Politistii de investigare a…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice din Prahova, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, efectueaza, la aceasta ora, 20 de perchezitii, la sediile unor firme si la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infractiuni economice. 19 persoane vor fi conduse…

- Prin semnarea pe 8 ianuarie 2018, la Cluj, a ”Rezolutiei” comune a organizatiilor politice maghiare din Transilvania, privind alinierea conceptelor de autonomie, UDMR a declanșat practic procesul de inițiere a referendumului intern al comunitații maghiare, privind Autonomia Ținutului Secuiesc, ca pas…

- Nici Regiunea Vest nu exceleaza fiind clasata pe locul 240 din 262 de regiuni clasificate. La nivel mondial cea mai competitiva regiune este considerata New York, urmata de Los Angeles, Singapore, Londra și San Francisco. Dupa cum se vede, Londra e cea mai buna regiune europeana, iar Romania…

- Polițiștii specializați in investigarea criminalitații economice din Inspectoratului de Politie Judetean Timiș, impreuna cu polițiștii Secției 5 Rurale Belinț, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Lugoj, au efectuat, luni, trei perchezitii domiciliare pe raza…

- Institutul Național de Hidrologie a emis o avertizare de tip cod portocaliu de inundații. Hidrologii avertizeaza ca fenomene periculoase se pot inregistra mai ales pe afluenții mici din bazinele hidrografice aflate sub avertizare. Institutul Național de Hidrologie și-a actualizate avertizarile extinzand…