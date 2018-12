Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un comunicat de presa remis astazi, societatea a menționat ca a suplimentat „numarul echipelor de intervenție, inclusiv cu echipe ale contractorilor societații și echipe ale celorlalte societați E-Distribuție din Dobrogea și Muntenia, intervențiile fiind insa ingreunate de accesul dificil la elementele…

- Aproape 2.500 de consumatori din 13 localitati din judetul Sibiu nu au avut luni dimineata curent electric din cauza ninsorilor, a anuntat Societatea de Distributie a Energiei Electrice Transilvania Sud pe site-ul propriu. In judetul Sibiu, erau nealimentate cu energie electrica 8 localitati total si…

Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, s-a aratat indignat de nepasarea Enel. „Lipsa de organizare și precara capacitate de mobilizare...

Din cauza conditiilor meteo deosebite (cod portocaliu si galben de ninsori, viscol in rafale de vant puternic), au fost afectate retelele electrice din...

Din cauza conditiilor meteo deosebite (cod portocaliu si galben de ninsori, viscol in rafale de vant puternic), au fost afectate retelele electrice din...

- ARAD. La nivelul E-Distribuție Banat, incepand cu ora 18.00, a fost declarata stare de urgența, nivel 1. “Din cauza conditiilor meteo deosebite (cod portocaliu si galben de ninsori, viscol in rafale de vant puternic), au fost afectate retelele electrice din raza de activitate…

Administratia Bazinala de Apa Banat (ABAB) a inceput lucrarile de refacere a construcțiilor hidrotehnice afectate de viiturile care au avut loc...

- Pesta porcina africana (PPA) era semnalata pana joi, 25 octombrie, in 266 de localitați din 15 județe, cu numar de 1.042 de focare (dintre care 15 in exploatații comerciale), potrivit Autoritații Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA.De asemenea, au fost inregistrate…