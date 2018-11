35 de lideri de comunitate din Romania au participat la primul Facebook Communities Day in Bucuresti

In data de 8 noiembrie, Facebook a organizat primul eveniment Communities Day in Bucuresti, premiera ce a reunit peste 30 de lideri de comunitate din Romania.



Ideea acestui eveniment a venit ca rezultat al numarului masiv de aplicatii provenind din tarile Europei Centrale si de Est pentru participarea la Facebook Communities Summit, organizat la Londra, la inceputul acestui an. In semn de recunostinta pentru munca si dedicarea lor remarcabila, Facebook a decis sa organizeze in intreaga regiune evenimente locale, numite Communities Days. Primul Communities Day a ajuns in Bucuresti, dupa…